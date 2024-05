"No cumplía las funciones que necesitaba": Luis Petri echó del Ministerio de Defensa a un funcionario ligado a Patricia Bullrich

El ministro de Defensa, Luis Petri, decidió destituir a su jefe de Gabinete, el teniente coronel retirado Carlos Becker Fioretti, después de semanas de una relación tirante y desinteligencias que culminaron en su abrupta salida del cargo. El funcionario depuesto, quien fue vinculado anteriormente con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue despedido de su cargo en medio de especulaciones y tensiones internas en el Ministerio.

Carlos Becker Fioretti, teniente coronel retirado del Ejército Argentino, oficial de Estado Mayor y Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, magíster en Comercio Exterior y Procesos de Integración, licenciado en Estrategia y Organización, profesor de Geopolítica y de Logística Estratégica en la Universidad de la Defensa Nacional, y experto en Supply Chain Management y Logística en Emergencias, ocupaba el cargo de jefe de Gabinete en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, su relación con el ministro Luis Petri se había vuelto cada vez más tensa en las últimas semanas, lo que finalmente llevó a su despido.

Aunque Becker Fioretti había formado parte de los equipos técnicos de la ministra Bullrich, desde el entorno de esta se desvincularon de la situación, afirmando que "es un tema de ellos", según fuentes oficiales.

Por el momento, no se ha anunciado quién ocupará el puesto dejado vacante por Becker Fioretti. En la estructura del Ministerio de Defensa también se encuentra el ex jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri, el teniente general retirado Claudio Pasqualini, quien figuraba en la grilla administrativa como subordinado del ahora ex jefe de Gabinete.

"No cumplía las funciones que necesitaba el Ministerio, por eso le pidió la renuncia", afirmaron fuentes oficiales respecto a los motivos de la destitución de Becker Fioretti. Este cambio se suma a una serie de reajustes en el Gabinete de Milei, que ha experimentado un promedio de cambio de funcionarios del orden de seis a siete días en los casi cinco meses de gestión.

A pesar de las especulaciones, desde el entorno de la ministra Bullrich se aclaró que la relación entre ella y Petri está intacta y que el despido de Becker Fioretti no afecta dicha relación. Bullrich y Petri, quienes integraron la fórmula de Juntos por el Cambio, ingresaron al Gabinete como parte de una decisión política tomada por Javier Milei para sumar a la oposición a su equipo de gobierno, de cara a la segunda vuelta. Esta medida implicó, en los hechos, desplazar a Victoria Villarruel, quien durante toda la campaña se había presentado como la persona a cargo de la Seguridad y la Defensa.