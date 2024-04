Lauty Gram se siente desilusionado con el amor que recibe de la China Suárez

Sin dudas, la relación de la China Suárez y Lauty Gram es un interrogante. Se mostraron juntos, pero la realidad, es que la actriz nunca quiso blanquearlo y esto a él no le habría caído bien.

Así, para el pasado cumpleaños de la China, se dijo que Lauty tenía planeado llegar con un regalo en el que se se había gastado todos sus ahorros. Así, en la tele, revelaron: “Nos preguntamos casi permanentemente qué pasa con Lauty Gram y la China. Lauty está furioso y la dejó de seguir a Euge hace unos días”, aseguraron periodistas especializados, al tiempo que agregaron: “No es novedad que se sigan y dejen de seguir, yo te vengo contando que esta relación está terminada hace rato pero bueno, el viaje a Brasil se hizo. Lo que pasa acá es que Lauty no se banca que la China no oficialice el vínculo, el problema es que no hay nada que blanquear porque a mí me dicen que Euge la pasa bien pero no quiere algo formal”.

Asimismo, desde la farándula señalaron: “Está perfecto igual, la China ha tenido muchas relaciones formales y quiere divertirse, Lauty flasheó amor por un par de besos. A mí lo que me cuentan es que él está súper enamorado y ella no tiene los mismos sentimientos, el problema es ese hace tiempo. Lo que pasa es que cuando ella decidió terminar la relación no se veían más pero ahora tuvieron algún que otro encuentro entonces él sigue ilusionado”.

“Me parece que Euge de a poco ahora lo va a ir soltando porque tampoco lo quiere lastimar, el tema es que a veces eso es inevitable. Lauty tiene que soltar y empezar una nueva vida sentimental porque esto no va para ningún lado”, finalizan los rumores al respecto.