Del Potro con planes de un partido de despedida

En su visita por España para seguir las alternativas del Masters 1000 de Madrid, una de las leyendas del tenis argentino se expresó sobre la chance de hacer un partido despedida.

En una entrevista que brindó en la capital madrileña, Juan Martín Del Potro sorprendió al hablar, entre otras reflexiones, de sus ganas de organizar un espectáculo que marque su adiós definitivo del tenis.

Del Potro, campeón de Copa Davis con Argentina en 2016 y ex número tres del mundo, confesó que piensa en su partido despedida, algo que sin embargo le gustaría hacer cuando su estado físico se lo permita.

“Hay rumores y me gustaría hacer un partido despedida, pero tiene que ser en buenas condiciones. La verdad es que el último partido en Buenos Aires me costó muchísimo. Por eso dije que tal vez era el último de mi carrera. Fue muy fuerte en lo emocional, pero me costó mucho moverme”, expresó Delpo.

El tandilense recordó la fractura de su rótula derecha, ocurrida en octubre de 2018 en el torneo de Shanghai y que fue el motivo por el que se alejó de las canchas. “Mi retiro lo decidió mi cuerpo, fue una salida forzada del tenis. No fue algo preparado. Ahora vengo a los torneos de tenis y me siento bien. Antes me costaba”, señaló.

Además, agregó que no tiene pensado si seguirá ligado al tenis en el futuro. “No tengo claro lo de ser entrenador. Disfruto mucho en mi casa, el no tener una rutina y ni tener viajes. Me gusta mucho más estar con los jóvenes y poder transmitir las cosas que aprendí y las experiencias a los más chicos”, subrayó Del Potro.