Yonathan Cabral y el presente de Gimnasia: “Ahora buscamos atacar más”

No fue fácil el final de la Liga para Yonathan Cabral. Bajó su nivel en relación a 2023 y su error ante Banfield que costó el partido generó una silbatina cuando Madelón decidió su salida. Sin embargo, cuando parecía que le sería difícil recuperar el lugar, Marcelo Méndez le devolvió la titularidad y hoy intenta retomar el camino, en el marco de un equipo que asume riesgos a la hora de marcar y también de jugar. Y se muestra consustanciado con la idea.

- Los hinchas están entusiasmados con esta idea más ambiciosa, ¿ustedes también?

- Sí. Cada técnico tiene diferentes formas de jugar. Creo que lo que estamos viendo con el técnico en la semana lo tratamos de plasmar en el partido. Contra Vélez salió, Defensa fue un rival más duro y lo pudimos hacer por momentos; en otros, nos tocó sufrir. Tenemos que ser conscientes de que van dos fechas y queda todavía mucho torneo, pero trataremos de que la idea llegue rápido para todos. Eso va a ser importante

-¿Qué sienten que cambió con la llegada de este cuerpo técnico?

- Las decisiones que tomamos. Ahora buscamos atacar más, tener más la pelota. Por ahí antes era mucho pelotazo en el juego. Por eso digo, cada entrenador tiene su forma de jugar. Creo que ahora generamos más situaciones que antes y trataremos de plasmarlo en el campo en los próximos partidos. Ahora viene Atlético Tucumán en la Copa Argentina, otro rival que va a ser difícil como Banfield, por el campeonato. Así que estamos preparados para eso.

- ¿La Copa Argentina es un objetivo importante para lo que viene?

- No podemos dejarla de lado. Es un torneo muy importante que incluso te lleva a una copa internacional. Así que también debemos apostar a ello.

- ¿Ayudó este inicio del campeonato para limpiarte la cabeza después de aquel partido contra Banfield en el que te fuiste silbado?

- Errores podemos cometer todos, después queda en cada jugador ser autocrítico, decir “acá me equivoqué y no puede volver a pasar”. Me enfoqué en eso. También mis compañeros después de Banfield me hablaron mucho, Morales, Felipe, los centrales que estamos más juntos en el día a día. Trato de hacer las cosas bien y de que eso no vuelva a suceder.

- Tenés la experiencia suficiente para no quedar marcado por una situación así, ¿no?

- Sí. Salí silbado por la gente y está bien, está en todo su derecho. En un minuto nos dieron vuelta el partido. Después está en cada jugador salir adelante o quedarse con eso. Creo que estoy haciendo las cosas bien para seguir sumando y ayudar al equipo.

- ¿Esta forma de jugar exige más a los marcadores centrales porque hay más metros que cubrir?

- Sí, pero es algo que estamos dispuestos a hacer con la idea que tiene el técnico. Por eso digo que son todos partidos diferentes. Siempre tratamos de llevar a la cancha la idea y trataremos de seguir de esta manera para que la gente se sienta identificada con el juego que queremos hacer.

- Hace unos días Méndez dijo que no hay que tener miedo. ¿Te gusta tener más responsabilidades a la hora de salir jugando?

- Bien. En la semana todos los centrales lo practicamos mucho. La verdad es que nos da idea, nos da juego , movimientos de los laterales y los volantes, para después tomar nosotros dentro de la cancha las decisiones, si vamos a salir jugando o por ahí buscamos arriba. Méndez no dijo que eso debemos resolverlo nosotros. Creo que se está viendo lo que él nos está diciendo en la semana.

- ¿Se pone en la balanza que el partido de mañana no perdona errores?

- Trataremos de estar más finos, hacer las cosas mejor, no volver a equivocarnos y tratar de cerrar el partido, pero también hay que ver que nos plantea Atlético y como salimos a jugar, porque son todos partidos diferentes.