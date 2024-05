VIDEO.- Los taxistas se movilizaron a la subida de la Autopista y realizan un piquete por la escasez de GNC

Los taxistas de La Plata llevaban a cabo hoy una jornada de protesta al cumplirse el quinto día consecutivo de escasez de GNC en la Región, con motivo de la suspensión de aprovisionamiento en la mayoría de las estaciones expendedoras de ese combustible. El sector argumenta un grave perjuicio en lo económico, mientras que la distribuidora Camuzzi asegura que la situación se irá normalizando. No obstante, las previsiones de bajas temperaturas para los días venideros generaban nuevas incertidumbres de corto plazo.

El punto de encuentro del reclamo, que comenzó a las 9, era el Paseo del Bosque, a partir de una convocatoria de la Unión de Conductores de Taxis de La Plata. Pero además de la movilización, el gremio enviará un documento a Camuzzi, al Enargas y a la Municipalidad, en el que plantea los perjuicios de la medida adoptada por la distribuidora en detrimento de la economía de las familias de los choferes.

En tanto, minutos antes del mediodía, los taxistas de desplazaron hacia la rotonda de 122 y 32, en donde llevaron a cabo un corte del tránsito que incluía la quema de neumáticos.

A partir de esa medida, la subida a la Autopista desde La Plata se encontraba restringida. Por este motivo, AUBASA recomendó a los conductores acceder a la traza a través del empalme de la avenida 122 de Ensenada, en donde empezaban a formarse congestionamiento y largas filas de vehículos.

En diálogo con EL DIA un chofer, Cristian, contó que "desde el viernes que me quedé sin gas no pude encontrar ningún surtidor abierto". "El surtidor está lejos del Centro y no puedo ir hasta allá, porque vuelvo con medio tanque", remarcó sobre el problema que produce la escasez.

"Te perjudica, porque encima que no hay trabajo, ahora no hay gas", enfatizó.

#Tránsito en #AuBuenosAiresLaPlata

Corte de calzada en la Rotonda de La Plata por manifestación social.



Alternativas

Sentido a CABA ingreso por calle 122.



Hacia La Plata última salida km 41 Villa Elisa.#SeguridadVial — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) May 21, 2024

"A partir de las 22.30 te cierran los surtidores, entonces tenés que ir para el lado de Varela o Alpargatas para cargar gas. Vamos a ver ahora qué solución nos puede dar Camuzzi", sostuvo.

Otro taxista, Fabián, relató que "estamos acá por una causa, aunque muchos no vinieron". "Es un problema de todos". "Es horrible, porque encima que no hay trabajo nos cortan un combustible que es esencial para nosotros", graficó.

"A nosotros en plena pandemia nos declararon esenciales. Estamos pidiendo a Camuzzi que respete nuestra esencialidad. Lo único que queremos es cargar gas. No te dan explicación. Perdés mínimo entre dos y tres horas para cargar gas. Ayer me fui hasta Gutiérrez, hice 30 kilómetros, pero no te sirve porque te consumís la mitad del tanque", afirmó.

Cabe recordar que el faltante de GNC se enmarca en el convenio que abarca a las estaciones de servicio con contrato de provisión "interrumpibles", que por un lado implican un menor costo operativo para los comercios pero por otro son pasibles del cese del aprovisionamiento para la priorización de hogares e industrias en situaciones de alta demanda, como ocurre cuando se producen fríos extremos.

Más allá de la presente crisis por la falta de GNC, el sector ve preocupados que la situación se agrave ante las previsiones meteorológicas respecto de las bajas temperaturas que se avecinan para los próximos días. En ese sentido, temen que la escasez se acentúe. Por el lado de Camuzzi la respuesta más reciente fue que la distribución de gas "ya está empezando a recuperarse".

Largas colas y hartazgo anoche en La Plata

Si bien el problema de la falta de expendio de GNC comenzó a hacerse visible entre jueves y viernes, anoche la situación en La Plata ya era insostenible, según remarcan los taxistas. Por caso, en una YPF de 19 y 72, a las 1.30 de la madrugada de este martes se registraba más de siete cuadras de cola.

"Estaba con mi marido, que no llegó a cargar el tanque por la enorme fila de autos que había. Algunos autos que tuvieron que ser remolcados porque no tenían gas. Es una locura lo que pasó", graficó una mujer. "Esta situación también la vivimos a la tarde en una estación de servicio de 44 y 143", añadió.

Según choferes que se comunicaron con este medio, en los últimos días el tiempo de espera promedio para llenar el tanque era de dos horas para quienes tenían la suerte de poder realizar la carga, puesto que una vez que la estación se queda sin cupo los conductores deben volverse a sus hogares con la "chancha" vacía.

Según el secretario general del gremio, Juan Carlos Berón, a Camuzzi y a Enargas se le demandará la “urgente” normalización del abastecimiento, mientras que a la Comuna se le exigirá “que interceda, ya que el Municipio es el dueño de las habilitaciones y tiene el deber de protegernos y de hacer que el transporte público funcione normalmente”.

Los taxis de la Región funcionan, en un 90 por ciento, a gas natural comprimido. Esas unidades están dotadas también de tanques de nafta, pero, aunque ambos sistemas conviven, no puede ser el combustible líquido una opción ante la falta del fluido porque, “como son autos que siempre trabajan con GNC termina atrofiándose una parte del carburador y deja de poder andar a nafta”.