Vecinos de Las Retamas reclaman más seguridad

Luego del asalto a un matrimonio que se preparaba para ir a dormir, en una vivienda del barrio Las Retamas de Villa Elisa, los vecinos que habitan esa zona de la Ciudad quedaron “con los pelos de punta”.

Es que a ese brutal episodio, de acuerdo a los testimonios recibidos por este diario, se le sumarían varios otros, que habrían ocurrido en los últimos días.

“Estamos regalados, totalmente regalados”, fue la frase de un hombre que refleja cómo se sienten en el barrio.

“Este fue un hecho más, similar a otros, y nada cambia. La Policía no patrulla, es lamentable la seguridad que nos proveen. No importa el daño que ocasionan los delincuentes, no existimos”, agregó una mujer, que lleva un registro casi al detalle de todas las veces que pidió que las autoridades municipales y provinciales los recibiera para transmitirles la problemática.

A esta altura de las circunstancias, los frentistas acumulan pedidos y reclamos tanto a la Delegación de Villa Elisa como al ministerio de Seguridad para reforzar la presencia policial, con una constante: la falta de respuestas.

Son los propios vecinos los que hace ya diez años instalaron el sistema de alarma barrial y a través de un grupo de WhatsApp se comunican para saber qué sucede cada vez que escuchan sonar una sirena.

La mayoría, además de tener perros, cuenta con alarma monitoreada en sus hogares. Y no son pocos los que decidieron instalar cámaras.

A eso hay que sumarle las rejas, los vidrios partidos, los alambres de púas y cuanto otro sistema de prevención exista.

Hace alrededor de un mes, a muy pocas cuadras de donde asaltaron a la pareja, en 418 y y 29, a una vecina le ingresaron mientras dormía utilizando un gato para romper la reja.

La alarma que se activó fue lo que puso a los delincuentes en fuga, aunque “la llegaron a golpear y escaparon con lo que pudieron”.

“Todo el barrio sufre hechos similares. Sinceramente, este lugar está totalmente controlado por los ladrones, es horrible lo que está pasando”, apuntó la vecina, a la que, según contó, la bronca que siente “por momentos cede espacio a una sensación de temor”.

El caso del matrimonio fue contado por EL DIA en su edición anterior.

En ese sentido, cabe recordar que los asaltantes ejecutaron un despiadado ataque contra el propietario del inmueble, un hombre de 49 años. Pese a que él se llevó la peor parte, su esposa no la sacó barata.

Además de ser sometida a una sesión de maltratos, la mujer fue obligada a permanecer con la cabeza gacha bajo la amenaza de que si miraba a los ojos a alguno de los delincuentes, estos la iban a ejecutar de un disparo en la frente.

Todo pasó en Diagonal 421 entre 419 y 420, cuando la víctima y su pareja se encontraban ultimando los detalles para irse a descansar.

Los ladrones, en medio de agresiones físicas y psicológicas, se llevaron una alianza de oro, un anillo de plata con piedras azules, alrededor de 10 relojes, diferentes medallas de oro con alusiones religiosas y tres teléfonos celulares marca iPhone. La pesadilla duró media hora.