"Los sindicalistas son todos la misma..." la dura crítica de Yanina Latorre a Facundo Moyano

La panelista Yanina Latorre cuestionó al dirigente político Facundo Moyano por su estilo de vida y sus ingresos. Y, él le respondió fuerte. Recordemos que, la semana pasada, en la radio, Yanina Latorre cuestionó duramente a Facundo Moyano por sus ingresos y estilo de vida y el dirigente político primero le respondió por vía redes sociales y luego se refirió al tema durante una entrevista televisiva: “Es su trabajo digamos criticar y bueno, no sé qué contestarle. Puso mal un dato cuando dijo que un traje mío eran 12 sueldos. La verdad no me interesa, a Yanina la conocí en el 2013 cuando Beto Casella la hizo llorar y fue el único que me compadecí”, señaló Moyano, al tiempo que agregó: “No sé a quién le hice mal. Primero en la política no sé qué decisión mía perjudicó a alguien. Y en mi vida personal, lo que fue público no sé en qué medida perjudiqué a alguien”, sentenció Facundo.

Entonces, Yanina no tardó en responderle. “Mi trabajo no es criticar, es dar información y opinar. Y lo hago desinteresadamente porque no le debo un mango a nadie. No estoy ensobrada”, disparó la panelista, que también agregó: “Mandas a tu mujer o ex mujer a hacer compras a Miami a que te traiga los trajes Prada porque vos no querés ir para no quedar pegado. Todos te vimos con Nicole Neumann cuando estabas de novio y le comprabas cinturones Gucci”, dijo Yanina.

Asimismo, Latorre le cuestionó: “Vivís bien. Tenes guita, tenés un departamento, estuviste con Susana, sos cholulo y todo lo lograste por el apellido Moyano. Es verdad, me equivoqué, no sos camionero, pero sos sindicalista. Y eso te grafica. No vivís como un trabajador, no tenés vida de trabajador”.

Y, como si fuera poco, Yanina sentenció: “Los sindicalistas son todos la misma mier… con distinto olor. El día que los vea pelarse el culo por el trabajador, les voy a creer y esto no es una crítica, es mi opinión”, cerró la panelista.