Belu Lucius explicó el motivo de su operación: "Tenía un tumor benigno con pelos y dientes"

La influencer Belu Lucius compartió en sus redes el duro momento que tuvo que atravesar para que le extirpen un tumor benigno que tenía en un ovario. Desde la clínica, sentada en una cama, la mediática se encargó de explicar el motivo por el cual se encontraba allí: "Tengo un tumor con pelos y dientes".

"Mucha gente piensa que el teratoma es un hijo que me comí o un hermano que me nace y que me lo comí cuando era chica. No es así. Un teratoma es un quiste de grasa y tiene otros tejidos; pelos, dientes y cartílagos”, profundizó. "Un teratoma es un quiste de grasa y tiene otros tejidos; pelos, dientes y cartílagos. Se forma en cualquier lado del cuerpo, a mí se me formó en el ovario derecho", destacó.

Entre las razones de su decisión de contar lo que ocurría, contó: "Quise hacerlo para acompañar a todas las que en algún momento tengan que operarse de algún quiste y cosita que les de miedo y logran hacerlo siendo valientes".

"Mi teratoma mide 5 centímetros de diámetro, es un poco más grande que una pelota de golf. Lo tengo en el ovario derecho y me lo tienen que sacar. Hay que ver si me lo sacar por laparoscópica o si me tienen que abrir. Todavía no resolvieron eso, se van a enterar en el quirófano", explicó en la previa de la intervención.

Un día después, luego de haber sido sometida a una operación, narró: "Me sacaron 6 cm de quiste. El mes pasado medía 5 cm y acaba de pasar el doctor, que ahora va a venir a hacerme las curaciones, que me dijo que en su mayoría era hueso".