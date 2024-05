Denuncian “manipulación” en planes de estudios de la Facultad de Medicina de la UNLP

Dentro de las muchas carreras que siguen los estudiantes universitarios en La Plata, la de Medicina es una de las más complejas, entre otras cosas, por el recorrido académico, la densidad de estudio y la cantidad de jóvenes que se inscriben. En ese rumbo, las complicaciones que pueden aparecer no siempre dependen del propio desempeño de los alumnos, de hecho, también hay contingencias que exceden el plano personal o grupal, e involucran a otras esferas. Por caso, en el seno de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad de La Plata (UNLP) volvió a surgir una grave denuncia sobre cambios de planes de estudios que afectan a personas que están a poco de recibirse.

De acuerdo a lo que difundieron desde un estudio de abogados que defiende a algunos de los damnificados, “la actual administración de la Casa de Estudios ha dispuesto medidas que afectan la vida de muchos de sus estudiantes, quienes por caprichos de las autoridades vigentes se encuentran obligados a extender su período de cursadas, modificando Planes de Estudio de manera arbitraria y discriminatoria, con estudiantes que estaban a 2 ó 3 finales de recibirse y los obligan a llevar 2 ó 3 años más de carrera, lo cual resulta inédito a nivel universitario”. Más de 50 estudiantes denunciaron cambios a poco de recibirse como médicos e hicieron una impugnación administrativa en la Facultad y ante las autoridades de la misma.

“A finales de noviembre de 2023, mediante una nota que pegaron en una cartelera de la facultad, el secretario académico (Mario San Mauro), en una comunicación interna a la directora de Enseñanza (Eleonora Spósito), dispuso que ‘quienes no rindieran 2 finales antes del cierre lectivo (31 de marzo) -teniendo en consideración la cercanía de las fiestas y que en el mes de enero no hay mesas-, perderían la regularidad y pasarían a plan vigente, mientras que todos aquellos que cumplieran dicha condición seguirían con los planes anteriores. (Por esta cuestión) muchos alumnos se enteraron recién a inicios de marzo’”, señalaron en un comunicado desde el Estudio Jurídico David & Asoc. que patrocinan el reclamo de los estudiantes, en alusión a las complicaciones que generó esta modificación sobre el cierre del ciclo lectivo y con las mesas de diciembre encima.

Fue a raíz de esta cuestión que presentaron una “impugnación de actos administrativos” en la que denunciaron “informalidades y discrecionalidades graves”, así también como “violación a derechos constitucionales” y “violación severa a los derechos estudiantiles”. También, ante la Facultad y las autoridades, demandaron “manipulación grave de instrumentos públicos” y, en definitiva, acusan “manipulación y cambio severo de planes de estudios”. En la nota firmada y fechada el pasado 17 de abril, solicitaron “intervención al Consejo Superior de la UNLP” para una “resolución inmediata” del caso.

“Es una situación injusta e irregular para los estudiantes de Medicina”, dijo una alumna

Conforme agregaron desde el cuerpo letrado que defiende a los estudiantes afectados, “estas medidas -de cuestionable legitimidad- fueron tomadas por el secretario académico de la Facultad en una ‘comunicación interna’, la cual, en principio, deberían haber sido emitidas por el Consejo Superior de la Universidad, previo tratamiento por el Consejo Directivo de la Facultad misma ya que implica una modificación al plan de estudios, que afectan a todos los estudiantes que no se encuentren cursando con el plan de estudios vigente”.

Este caso presenta tintes similares a los acaecidos en 2014 y 2018. En el primer caso, debido a un conflicto académico parecido al presentado, un grupo de 80 médicos, incluso, fueron denunciados como “un peligro para la salud pública” por las autoridades de esa Facultad. Luego, hace seis años, fue un suceso la causa de “los cautelados”: constó de la graduación de estudiantes mediante un recurso judicial de amparo ante la denuncia de cambios de planes de estudios en la gestión anterior.

“Actualmente en la Facultad conviven 4 planes de Estudios distintos y llegaron a convivir hasta 8 en paralelo, en un escenario de completa incertidumbre, dado que no existe un sistema de equivalencias de las materias que correspondería aplicar en el caso de que los estudiantes pasen al plan vigente. Inclusive, el alumnado debe soportar que se le retoque a gusto y placer de las autoridades el historial académico para adecuarlo al Plan de Estudio que de prepo intentan imponer, lo cual es gravísimo porque la Facultad modifica unilateralmente documentos públicos que registran la historia académica de los alumnos, el paso de los mismos por la Facultad y lo que han hecho, que no debería verse modificado por cambios de planes de estudio, puesto que la historia no se modifica, borrar cursadas y finales es borrar hechos acontecidos, falsear documentos públicos e insignificar el esfuerzo que implica la realización de cada cursada, lo cual implica un delito penal, tipificado por nuestro Código Penal de Nación, dispuesto en su artículos 292 y 294”, acusaron.

EN PRIMERA PERSONA

En diálogo con EL DIA, una estudiante decidió contar su caso. “Nos avisaron el 28 de noviembre, casi a fin de año, de que si perdíamos la regularidad teníamos que solicitar la readmisión, lo cual es un trámite generalmente automático. Lo que iban a hacer era aplicarnos el plan vigente, o sea, íbamos a ser readmitidos, pero en el plan actual, lo cual implica un cambio de estudios para nosotros. También dijeron que iba a realizarse la readmisión con las respectivas equivalencias y ahí es cuando arrancó nuestro camino en búsqueda de las equivalencias que no fueron publicadas oportunamente. Nos encontramos con distintas informaciones sobre qué materias se nos iban a reconocer y cuáles no”, dijo la alumna.

Sobre cómo generaron el reclamo, la alumna relató: “Decidimos solicitar reuniones con las autoridades y la primera fue en diciembre. También tuvimos encuentros en febrero y en abril con el secretario académico para que se nos proporcionara cuál era la resolución en la que reconocieron nuestras equivalencias. En un principio, nos proporcionaron la resolución 1008, del año 2018, que en realidad no aplica a nosotros en esta condición. Tras varias consultas, el pasado 9 de abril, el secretario académico nos comunicó verbalmente cuál eran las equivalencias y, al consultarle el número de resolución de las mismas, resultó que no existe la resolución. Ante esto pedimos la publicación de la misma, aunque solo se publicó una grilla con un gran recorte de nuestra historia académica”.

“Todo esto comenzó sobre el cierre del año pasado, sin margen para poder rendir y con la situación de que a varios compañeros no le quedaban exámenes a los cuales presentarse con tal de mantener la regularidad que nos exigían. Además de la falta de planificación y de la normativa, quedó demostrado que se borran algunas materias al cambiarnos de plan y, así, se vulnera un derecho adquirido que es una cursada o un examen aprobado”, apuntó.

En cuanto a lo que manifiestan desde este grupo de estudiantes, enfatizó que “somos todos estudiantes avanzados de la carrera y tenemos muchísimos compañeros que están a un final, dos finales o tres finales de recibirse y graduarse en la carrera”. “En el medio de esta crisis económica y, sobre todo, presupuestaria para las universidades, nosotros planteamos que es ilógico prolongar la carrera a estudiantes que están a uno o dos meses de graduarse. ¿Por qué prolongar la carrera de dos a tres años más?”, problematizó. A su vez, agregó: “En cuanto a las readmisiones, nos encontramos con analíticos vacíos o incompletos ya que actualmente la carga se está realizando de forma manual”.

“Es una situación por demás injusta e irregular para los estudiantes. El cambio de planes de estudios no se hizo ordenada y consensuadamente. Además, gran parte de nuestro historial académico se desconoce y nosotros tenemos, en algunas materias, muchísima más carga horaria de lo que actualmente el plan vigente tiene y, sin embargo, esas horas tampoco se nos reconocen”, definió. Al mismo tiempo señaló que “las autoridades que no están mostrando una voluntad para resolver este tema con los estudiantes y, así, facilitar nuestra salida de la Facultad”.

“En una crisis sanitaria, es importante aportar médicos al sistema de salud, por lo que entorpecer o prolongar la carrera de estudiantes que están a punto de graduarse es contradictorio”, concluyó.