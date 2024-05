Leonardo Sbaraglia se refirió a las críticas sobre Guillermo Francella

El actor Leonardo Sbaraglia, se refirió a los cuestionamientos que recibió su colega tras manifestar su apoyo al presidente Javier Milei. Así, habló sobre las críticas que recibió Guillermo Francella luego de manifestar públicamente su apoyo al presidente Javier Milei.

De esta manera, el mencionado actor se mostró esperanzado y sus colegas los cuestionaron fuertemente. Pero, Sbaraglia no estuvo de acuerdo con lo sucedido: “Me parece que es un error meterse con las opiniones de otro porque cada cual puede opinar lo que quiere. Vivimos en un mundo con democracia y me parece importante que la gente pueda opinar, es totalmente legítimo y respetable”, dijo Sbaraglia al tiempo que agregó: “No me parece que haya que salir a atacar a alguien que piensa de una manera u otra”, sentenció el actor. Además, consideró que fueron injustos con el actor. “Me parece que el tema no es Francella, hay otros problemas. Él puede decir y opinar absolutamente lo que quiera”, señaló.

Asimismo, Sbaraglia advirtió que hay mucha fragmentación en las redes sociales y en los medios. “Hay que desmarcarse de eso porque si no nos vamos a terminar comiendo los unos a los otros”, opinó el actor.

Por último, sostuvo que todo se saca mucho de contexto. “Incluso de esta conversación donde yo no estoy diciendo nada malo de nadie se puede sacar algo que lastime a alguien”, reflexionó.