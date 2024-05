Junio on demand: más dragones y Star Wars, y muchos documentales

El paro de guionistas causó desastres en la industria televisiva y cinematográfica de Hollywood, que durante meses luchó por poner estrenos relevantes en pantalla. Pero, lentamente, las consecuencias de la huelga se van apaciguando: en ese marco, junio, el mes que comienza el próximo sábado, será el primero en mucho tiempo en presentar estrenos de los gigantes en la pantalla chica.

Tres, para ser exactos, y las tres transcurren en el mundo de la fantasía: la saga “Star Wars” pondrá en pantalla el 4 de junio, en Disney+, “The Acolyte”, y Prime Video estrena la cuarta temporada de “The Boys” el 13 de junio, mientras que la franquicia de “Game of Thrones” estrenará en Max, el 16 de junio, la segunda temporada de “La Casa del Dragón”.

“The Acolyte” es otra apuesta diferente para “Star Wars”, que ha pasado la última década dando volantazos: esta historia es más oscura, y transcurre antes de los eventos en las principales películas de Star Wars. En la serie, un Maestro Jedi llamado Sol está investigando una serie de crímenes al final de la era de la Alta República.

“The Acolyte”, la nueva apuesta de la franquicia de Star Wars. Transcurre antes de todo lo narrado en las películas y la serie de la saga galáctica hasta el momento

El gran éxito de Prime Video, “The Boys”, en tanto, estrena su cuarta temporada el 13 de junio, donde, por los adelantos, Homelander, ese Superman del mal, parece tener más poder que nunca, mientras nuestros muchachos buscaban acabar con los superhéroes para siempre. Esta parodia del mundo superheroico promete nuevas dosis de delirio, aunque la tercera temporada dejó bien alta la vara.

Aterrizará el próximo mes, además, la segunda parte de “La Casa del Dragón”: ocho episodios que continuarán con la interna de los Targaryen. En esta entrega, Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro, luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra, respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro. Mientras el reino se fractura en esta segunda temporada, ahora “Decide tu bando” dentro de la Casa Targaryen.

MÁS SERIES

Tres estrenos gigantes, que de alguna manera le dicen al resto de las novedades que se corran. Sin embargo, para el que no disfruta de la fantasía, también habrá novedades en la cartelera on demand. Por ejemplo, llegará una nueva temporada de “El jefe de Kingstown”, la tercera, que se podrá ver en Paramount+ desde el próximo domingo, con nuevos episodios cada semana.

El thriller policíaco, éxito masivo en streaming, gira en torno a la poderosa familia McLusky, que gobierna la ciudad prisión de Kingstown, Michigan, e intenta mantener la paz entre criminales, policías y amenazas externas. En medio de crecientes tensiones y una serie de explosiones masivas, la tercera temporada de “El jefe de Kingstown” verá cómo la mafia rusa intenta hacerse con el poder de los McLuskys.

Netflix tendrá varias novedades: la temporada 3 de la fantástica “Sweet Tooth” se estrena el 6 de junio, y una semana más tarde, la conclusión de la tercera temporada de ”Bridgerton”.

Para los amantes del deporte, se estrenará en Star+, el 4 de junio, “Clipped”, miniserie ficcionada sobre la caída de Los Ángeles Clippers. Hace poco tuvimos dos temporadas de “Winning Time”, serie de ficción sobre la franquicia de Los Angeles Lakers (quizás la mejor serie deportiva de todos los tiempos, cancelada prematuramente), y ahora tendremos otra serie, de seis episodios, dedicada a sus hermanos menores, los Clippers.

El show recorre el detrás de escena de los comentarios racistas de un famoso propietario de un equipo de la NBA, capturados en un audio que se escuchó en todo el mundo. La miniserie muestra la colisión entre una organización de básquetbol disfuncional y un matrimonio aún menos funcional, y el impacto precipitante que tiene el audio en un conjunto de personajes que luchan por ganar, a pesar de ser el equipo más maldito de la liga.

Ocho días más tarde llega una bomba de Apple TV+: “Presunto inocente”, miniserie de 8 capítulos, cuenta con Jake Gyllenhaal como protagonista y fue creada por David E. Kelley. La manzana sigue apostando a pocos estrenos, pero especialmente cuidados y curados, y así parece ser el caso de esta miniserie sobre la investigación de un terrible asesinato que pone patas arriba la fiscalía de Chicago cuando uno de sus integrantes se convierte en sospechoso. La serie aborda temas como la obsesión, el sexo, la política, el poder y los límites del amor mientras el acusado trata de mantener su familia unida y su matrimonio a salvo.

“I am Celine Dion”

Apple TV+ tendrá también lugar para la comedia: el 26 de junio estrena “Tierra de mujeres”, historia de tres mujeres de diferentes generaciones. Gala, una madre neoyorquina que está experimentando el síndrome del nido vacío, se encuentra en medio de una crisis inesperada cuando su esposo involucra a la familia en asuntos financieros oscuros. Con su marido desaparecido y bajo la amenaza de peligrosos criminales, la protagonista toma la decisión de huir de la ciudad en busca de seguridad para ella, su madre y su hija universitaria. Todas ellas se refugian en un pintoresco pueblo vinícola en Cataluña. Este no es un lugar desconocido para Carmen (la madre); de hecho, es el pueblo del que huyó hace 50 años, jurando nunca volver.

Ahora, este encantador rincón se convierte en su refugio y posible nuevo hogar. Sin embargo, la tranquilidad que buscan se ve amenazada cuando los rumores comienzan a propagarse rápidamente en la pequeña comunidad, desentrañando los secretos más profundos de la familia.

La serie está protagonizada por Eva Longoria, Carmen Maura y Victoria Bazúa.

DOCUMENTALES PARA TODOS

Y como cada mes, además de ficciones, habrá numerosos documentales, sobre todo tipo de temas, uno de los géneros más presentes en las plataformas gracias a su costo bajo de producción y alto interés.

Y el interés es más alto cuando se trata de sonoros escándalos como el de los hermanos Cartes, los ídolos adolescentes de los 90 que terminaron mal. Su vida será abordada en “Nick y Aaron Carter: Ídolos caídos”, que se estrenará el 7 de junio en Max, y tendrá cuatro episodios, uno por semana.

La serie contará la historia de su fama desmesurada a finales de los ‘90 y principios de los 2000, hasta los conflictos que los llevaron a los titulares en los últimos años: la docuserie explora las acusaciones de abuso sexual contra Nick Carter por parte realizadas por tres mujeres, al tiempo que se sumerge en las luchas de su hermano, Aaron Carter, con su salud mental y el abuso de sustancias y la ruptura que se produjo entre los artistas luego de que Aaron decidiera apoyar a las denunciantes de su hermano.

No será el único documental musical del mes: el 25 de junio, Prime Video estrena “I Am: Céline Dion”, que ofrece una mirada íntima y sin filtros a los retos personales a los que se enfrentó Céline Dion tras el diagnóstico de una enfermedad que le cambió la vida. Presentado como una carta de amor a todos sus fans, el documental pone de relieve no sólo su legendaria carrera, sino también su increíble fuerza de carácter frente a la adversidad, ilustrando la música que dio forma a su vida y el poder de la resiliencia humana.

“Tierra de mujeres”, comedia sobre el nido vacío, en Apple TV+

El 5 de junio, en tanto, la N roja estrenará “Cómo robar un banco”, película documental protagonizada por el mejor atracador de bancos del mundo lo tiene todo: en los 90, en Seattle, tenía todo, buena plata, encanto, una enorme casa oculta sobre un árbol y un talento innato para desaparecer tras el maquillaje al más puro estilo hollywoodiense. Pero las autoridades le pisan los talones y, a medida que estrechan el cerco, su vida desenfadada se convierte en una trampa asfixiante que lo obliga a arriesgarlo todo en un último golpe con su banda.

Netflix también pondrá en pantalla uno de sus clásicos documentales deportivos: estrena el 11 de junio la segunda temporada de “Tour de Francia: en el corazón del pelotón”, la serie sobre la prueba más importante del ciclismo internacional, que llegará a la pantalla justo a tiempo para una nuevaedición del evento.

Y además, una semana más tarde, pondrá en pantalla un documental sobre comedia: “Humor arcoíris: Una revolución de comedia” es el primer largometraje documental que analiza la historia del monólogo cómico queer. El documental reflexiona sobre la importancia del monólogo LGBTQ+ como instrumento de cambio social en las últimas cinco décadas, el cual refleja y desafía activamente las normas y valores culturales. En última instancia, el filme revela que la comedia queer, lo pretendiera o no, ayudó a cambiar el mundo, chiste a chiste.

Habrá también este mes un poquito de cine, con el estreno de películas espectaculares como “En las profundidades del Sena”, que transcurre en París y que incluye un tiburón gigante.

La película ocurre en el presente: París es la sede del Campeonato Mundial de Triatlón, que se celebrará en el Sena por primera vez. Sophia, una científica brillante, se entera por boca de la joven activista Mika de que un enorme tiburón vive en las profundidades del río. Para evitar un baño de sangre en el mismísimo centro de la ciudad, su única alternativa es colaborar con Adil, el capitán de la policía fluvial del Sena. La película se estrenará el 5 de junio, en Netflix.

Netflix también pondrá en pantalla “Un asunto familiar”, película sobre una joven (Joey King) vive una situación incómoda cuando descubre que su madre (Nicole Kidman) y su afamado jefe (Zac Efron) tienen un romance. Estrena el 28 de junio.

Dos semanas antes, un esperado estreno nacional: la N roja pondrá en su plataforma “Cuando acecha la maldad”, una de las películas de terror más aclamadas de los últimos tiempos a nivel global.

“The Boys”, el gran éxito de prime video, trae la nueva temporada de su sátira irreverente en junio