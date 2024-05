El amor es más fuerte: el platense Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco ya no juegan a las escondidas

Sin pudor. Ahora que blanquearon públicamente su relación, el platense Ricky Diotto y Delfina Gerez Bosco se relajaron por completo. La pareja ya no teme salir a comer o ir a un evento de la mano por temor a que una cámara indiscreta los exponga.

Así, el ex marido de María Fernanda Callejón decidió subir la primera foto oficial junto a su nueva novia y ella le devolvió la gentileza replicándola en sus historias de Instagram.

Sin dudas, una manera de dejar en claro que están enamorados y dispuestos a poner lo mejor de cada uno en esta relación: "Me hace muy bien al corazón. Ella es de otro planeta", confesó Diotto, músico y odontólogo de nuestra ciudad, cuando confirmó que en verdad estaba saliendo con Delfina. Y ella, reveló que se sentía 'muy bien' y 'feliz' con este romance. Sus declaraciones fueron más medidas porque, recordemos que Martín Coggi, su ex, lo tomó bastante mal.

De esta manera, el boxeador en cuestión, sintió que la modelo no había sido del todo clara a la hora de hablar con él y explicarle que su relación estaba terminada definitivamente. "Ella no pensó en mí. No está mal que le guste un flaco y se ponga de novia pero el tema es que yo me entero por los medios. Me lo podría haber avisado", había declarado Coggi en su momento.