Silvina Escudero y su crudo relato sobre la maternidad: "Decidí contar lo que me pasó..."

Silvina Escudero y Vanina Escudero visitaron ayer por la noche el programa de Fer Dente, "Noche al Dente", en donde repasaron sus históricas peleas, atravesaron momentos de emoción, cantaron y hasta tuvieron varios "pases de factura".

Luego de haber pasado una serie de imágenes hot de las hermanas, las mismas vieron sus polémicos cruces en el programa "Bailando por un sueño". Silvina confesó: “mi vida estaba televisada 24/7”, “viví cosas que no sé como alguien no me sacaba, la pasaba mal. Un año le dije al Chato que necesitaba un détox”.

Silvina Escudero, además, contó toda la verdad de su encuentro con Luis Miguel: “me cantó un tema al oído… él quería otra cosa pero yo me fui”. También, en el momento de las picantes 10 al hilo, Silvina confesó: “nunca en mi vida fui infiel aunque un montón se merecían que les fuera infiel”. Luego las hermanas eligieron a Moria Casan antes que a Alfano: “nos amamos con Moria, estamos en un grupo juntas”.

Respecto al teatro de revista y el rol de la mujer, Vanina declaró: “fue complejo hacer teatro de revista, no fue tan natural”, mientras que Silvina contó: “viví comentarios y manos fuera de lugar pero supe ubicar a esas personas”.

Ya en “El Disco de la Vida”, las hermanas Escudero abrieron su corazón y hablaron de la maternidad y su lucha, Silvina muy emocionada dijo: “decidí contar lo que me pasó a raíz del bebé que perdí y que hoy es un angelito, es un duelo silencioso, muy doloroso y muy solitario”.

Ya en el final del programa Vanina y Silvina se despidieron bailando tras haber pasado una noche que tuvo de todo: emoción, canto y muchos pases de facturas.