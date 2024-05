Escándalo en Gran Hermano: Furia habría amenazado a la producción del programa

Juliana "Furia" Scaglione es una de las personajes más emblemáticas de esta edición Gran Hermano 2023 , por su forma de ser y la forma de relacionarse con sus compañeros en la casa. Fuera de ella, logró reunir a un gran número de seguidores aunque también otro importante número de detractores. Sin embargo, en las últimas horas, una nueva información sobre la jugadora encendió las alarmas en el reality.

Según lo que contó Ángel de Brito en LAM, la participante tiene una interna con la producción del programa. "Me llega una información de Telefe, algo que hasta acá no se sabía. Obviamente, ellos lo van a desmentir; pero me cuentan que la producción de Gran Hermano está teniendo ciertos inconvenientes con Furia. Es un personaje hermoso: está volviendo locos a los participantes, los panelistas y a los productores", indicó el conductor.

En ese marco, también destacó: "Son inconvenientes que, por supuesto, no se ven al aire, sino que transcurren en el confesionario. Furia no solo se queja, sino que amenaza a la producción. Particularmente a dos productores muy conocidos para el medio: Graziano y Juan Manuel Méndez. Cuando ven estas situaciones de desborde, la llaman al confesionario para bajarla y que se calme, pero ella ¿qué dice? Que apenas la dejen afuera va a contar todo".

"Están muy preocupados. No solo por lo puede llegar a decir, sino por si miente. Si ella mañana sale y dice algo, la gente le va a creer a Furia. Es un problemita", precisó.

Para la gala de mañana, Furia no se encuentra en la gala de nominados y su presencia en el programa se extenderá una semana más. Mientras tanto, encabeza una campaña contra Emmanuel , quien supo ser su fiel ladero en las últimas semanas.

Hace algunos días, luego de haberse conocido cuáles eran los nominados de la semana , Santiago del Moro les comunicó a los jugadores que la eliminación iba a ser a través del voto positivo, lo que desató la bronca de "Furia", quien pretendía que eliminaran a su ahora ex amigo Emmanuel.

“Cómo le cuidan el orto, eh. Te tenés que ir, hijo de p…”, expresó a los gritos Juliana una vez que el conductor se despidió del vivo de Telefé. Cuando el polémica pero popular participante se fue a la pieza, su examigo fue a buscarla y se desató una pelea que paralizó al resto de la casa. Hubo gritos e insultos de ambos, con el resto de los integrantes del reality expectantes.

Vale recordar que al momento de ingresar a emitir el sufragio, todos los participantes votaban al familiar (por el nombre) y de esta manera, "arrastraba" esa elección a su compañero de competencia.

Quienes quedaron en placa fueron Noelia (Emmanuel), Sol (Florencia), Francisco (Darío) y Mateo (Nicolás). Ahora uno de ellos será salvado por el líder de la semana que es Facundo, el compañero de Martín Ku que ingresó el lunes.