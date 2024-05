Los "roba ruedas", otra vez a plena luz del día en La Plata: "hicieron sonar" el auto de un docente

Los delincuentes denominados "roba ruedas" se anotaron otro golpe a su favor. Esta vez actuaron en las inmediaciones de la rotonda de Camino Belgrano y Avenida Antártida, a metros del edificio donde funciona el Conservatorio Gilardo Gilardi, en Tolosa.

El blanco fue un Renault Sandero al que le sustrajeron las dos piezas delanteras. La secuencia ocurrió a eso de las 14.30 horas, lo que generó aún más indignación.

Su propietario es un músico docente, quien había concurrido al conservatorio y al retornar al coche se encontró con el faltante. "El robo fue a plena luz del día”, lamentó.

No obstante, dijo, se trata de “una cuadra que además está sin luz, no hay más postes de luz”. Las autoridades del Conservatorio están gestionando esa iluminación y también la posibilidad de instalar cámaras de seguridad, que no hay", afirmó.

Según detalló, "es la calle 12, o proyección del camino General Belgrano, entre la rotonda de 524 y la avenida Antártida. No tiene salida hacia la Avenida Antártida, termina en la puerta del conservatorio".

"A metros hay un gran baldío abandonado. Muchos concurrentes al Conservatorio pasan por hí porque cortan camino hacia una parada del colectivo", describió.

Se trata de un lugar que los roba ruedas tienen muy bien estudiado. "Hace poco más de un mes le robaron las cuatro ruedas a otro auto. Y también han abierto puertas y baúl de autos de docentes", aseguró.