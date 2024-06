En un barrio de La Plata con escaso alumbrado alertan por peligro vial y "boca de lobo"

Los vecinos del Barrio La Hermosura, situado al sudeste de la ciudad de La Plata, volvieron a reclamar por una problemática de larga data: “hace años avisamos y reclamamos que la calle colectora y la ruta, accesos a nuestro barrio, son peligrosos en horas de oscuridad. Hace unas semanas un auto atropelló a una chica que iba a la escuela a las 6 de la mañana, ella hoy pelea por su vida. No se ve nada. No hay carteles para bajar la velocidad. No hay luces ni justicia, nadie hace nada.”

El lugar es en Ruta 11, entre calles 635 y 647. Según expresaron “allí el Estado ha mostrado su peor faceta: sin iluminación, señalética ni reductores de velocidad, con contenedores desbordados de basura y pastizales altísimos, es imposible que alguien piense que allí hay un barrio, que viven más de 500 familias, y que transitar por esos lugares es habitual, pero en esta situación, sumamente peligroso”.

Los vecinos contaron que se han realizado arduas y periódicas gestiones en diferentes áreas del Estado local y provincial, a fin de solicitar se atienda el tema en tanto situación de emergencia, por el peligro al que la vecindad está expuesta permanentemente: “Solo pusieron 5 luces en una calle que ingresa al barrio y luego queda todo un kilómetro y medio que es una boca de lobo; la gente circula caminando, en bicicleta y los autos pasan muy rápido, nosotros seguimos en situación de riesgo”.

“Los niños cruzan a las 7 de la mañana para tomar el único colectivo que los lleva a la escuela, es de noche todavía, y no se ve. Todo el tiempo es un peligro. Llamamos, iniciamos expediente para hacer pedidos formales, reclamamos, nos dicen que van a venir, que la obra va a empezar y nada”, plantearon.