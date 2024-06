Carrillo, sin paz: el delantero y una nueva lesión que lo aleja de todo

En Estudiantes todavía duele lo sucedido días atrás ante Huachipato en UNO, donde el Pincha sufrió una derrota histórica que lo eliminó prematuramente de la Copa Libertadores cuando aún le queda un partido más por disputar dentro de una fase de grupos para el olvido.

Todo comenzó de gran manera, con aquel gol tempranero de Javier Correa que parecía encaminar todo para Eduardo Domínguez y sus dirigidos. Sin embargo, siete minutos más tarde de aquel festejo, el tema se empezó a complicar.

A los 19 minutos de la primera etapa y tras varios intentos por seguir en cancha, Guido Carrillo hizo una seña al banco de los relevos y le dejó su lugar instantes después a José Sosa. En ese momento, tanto el protagonista como el propio DT y cada uno de los presentes en el Jorge Luis Hirschi sabían lo que se venía.

En la jornada de ayer, Estudiantes dio a conocer un nuevo parte médico con Carrillo como protagonista, el séptimo desde su regreso a la institución allá por principios del 2023.

En esta ocasión, el mismo rezó: “Lesión muscular de grado 2 en recto anterior del muslo izquierdo”, motivo por la cual el nacido en Magdalena se perderá los dos partidos que restan antes del parate por la Copa América y también buena parte de la preparación de cara al segundo semestre de competencia. Una pésima noticia para Domínguez y sobre todo para el protagonista en cuestión, quien desde hace tiempo trabaja de forma especial para evitar este tipo de cuestiones.

Lo concreto es que la eliminación del Pincha de la Copa Libertadores llegó también con la ausencia de uno de sus jugadores más determinantes nuevamente por lesión. La séptima que deberá dejar atrás en algo más de un año y medio. Demasiado para un Carrillo que ha demostrado en más de una oportunidad que, estando bien, representa jerarquía pura en la ofensiva albirroja.

un 2023 muy difícil y un 2024 que no se queda atrás

En lo que fue su regreso al club el año pasado, Carrillo sufrió sobremanera el paso por China. Con varias lesiones que lo persiguieron en distintos momentos, el punta jugó apenas 33 de los 58 partidos que afrontó el Pincha en un año muy cargado, el cual terminó con la obtención de la Copa Argentina producto de un gol convertido por el propio delantero.

Tras aquella experiencia, Domínguez y sus colaboradores, de manera conjunta también con el protagonista en cuestión, realizaron un trabajo especial de pretemporada para que eso no volviera a acontecer. Sin embargo, el 2024 no viene siendo el ideal para el ex Mónaco y Leganés, entre otros.

Luego de su estreno en la Copa de la Liga ante Belgrano, se perdió las siguiente cinco jornadas del certamen doméstico. En esa ocasión, fue el sóleo izquierdo el que lo marginó.

Carrillo y Domínguez se tomaron un buen tiempo hasta concretar el regreso, algo que se dio en el empate sin goles frente a Gimnasia en el Bosque, donde apenas vio acción por algo así de 8 minutos.

A partir de allí, fue recuperando su nivel con el correr de los partidos, con cada vez más tiempo en cancha, e incluso regresando a la titularidad.

Junto con ello llegaron goles importantes como los dos a Lanús en La Fortaleza para asegurarse la clasificación a la próxima instancia del certamen y también el doblete ante Barracas Central, ya en cuartos de final.

El siguiente choque, ante Boca por la semifinal, representaría el único en el que completó los 90 minutos en este 2024. De allí en adelante, su participación fue menguando. Fueron 74 con Vélez en la final, 24 ante The Strongest en Bolivia, 63 ante Riestra en UNO, 15 ante Lanús, cinco días después, y los poco menos de 20 que pudo estar ante Huachipato antes de que su cuerpo le pasara factura nuevamente.

En esta ocasión fue el recto anterior del muslo izquierdo el que lo sacó de la cancha y el que, una vez más, lo tendrá trabajando de manera diferenciada hasta poder regresar. Otra vez, como le viene sucediendo desde su vuelta al club, Carrillo tendrá que volver a empezar.