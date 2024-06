VIDEO. Así Boeing lanzó al espacio a sus primeros dos astronautas

Boeing lanzó este miércoles por primera vez astronautas al espacio, sumándose a SpaceX como servicio de transporte para la NASA. Dos pilotos de prueba despegaron en la cápsula Starliner de Boeing rumbo a la Estación Espacial Internacional, los primeros en usar esa nueva aeronave.

Se tata de los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, que se subieron a bordo de la cápsula colocada en la parte superior de un cohete Atlas V del grupo United Launch Alliance (ULA), que lo impulsó hasta la órbita.

"No tenemos ningún problema" y "el clima es magnífico", había adelantado el jefe de ULA, Tory Bruno, en la previa. Está previsto que los dos astronautas pasen alrededor de una semana en el laboratorio orbital, para luego regresar de allí todavía a bordo de la Starliner, con el fin de probar que este nuevo vehículo es seguro y puede iniciar sus vuelos regulares.

Liftoff! Go #AtlasV! Go Centaur! Go #Starliner!



Godspeed, Butch Wilmore and @Astro_Suni! pic.twitter.com/kTA8fjcLP7