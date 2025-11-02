Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas que andaban en bicicleta 

Milagro en La Plata: una rueda se desprendió de un auto y casi impactó contra dos chicas que andaban en bicicleta 
2 de Noviembre de 2025 | 08:49

Escuchar esta nota

Un insólito y peligroso episodio se registró en las últimas horas en una calle de la zona oeste de La Plata, donde un vehículo perdió una de sus ruedas mientras circulaba y, de milagro, no terminó en una tragedia. La rueda salió despedida a pocos metros de dos chicas que se desplazaban en bicicleta y, tras el impacto, dañó a otro auto que estaba estacionado.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad vecinales y ocurrió en una zona residencial. Según contaron los testigos, el conductor del Volkswagen gris siguió su marcha durante varios metros pese a haber perdido la rueda delantera. “Siguió en tres ruedas unos 20 metros, alzó la rueda, la colocó y se fue dejando el auto blanco con la puerta destruida. Las dos personas en bicicleta no fueron impactadas de casualidad”, relató una vecina a EL DÍA.

En las imágenes puede verse cómo, tras el desprendimiento, la rueda rebota y golpea de lleno contra la puerta de un vehículo blanco estacionado, que resultó con importantes daños en su lateral derecho.

Luego del incidente, el conductor del rodado responsable abandonó su auto en el lugar y se dio a la fuga, dejando la zona sin dar explicaciones ni asistir a los posibles damnificados. Vecinos señalaron que se trató de “una situación de mucho peligro” y remarcaron que “pudo haber sido una tragedia”.

El vehículo siniestrado permanece en la cuadra mientras se aguarda la intervención de las autoridades para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV

El Lobo, con la soga al cuello, visita el Monumental: hora, formaciones y TV

La sombra de Alberto detrás de la carta de CFK y el quiebre que Kicillof evita sentenciar

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana

Viajan en sus vehículos, derrumbando prejuicios y miedos

Domingo inestable y con probabilidad de lluvias en La Plata:¿cuándo mejoraría?

Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense

La caravana motoquera celebró a las brujas: noche a puro fastidio
Últimas noticias de La Ciudad

 ¿Buscás trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos disponibles de esta semana

El Tren Roca no llega hasta La Plata este domingo por trabajos en las vías

Domingo inestable y con probabilidad de lluvias en La Plata:¿cuándo mejoraría?

Super Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Policiales
La pesadilla de siempre: asaltaron a un jubilado mientras dormía
Crónica de una violenta noche en el Instituto Médico Platense
A una embarazada le apuntaron en la panza y en la cabeza en un robo
Le solicitaron un viaje por Didi, pero era una trampa
Le desvalijan la casa a una docente de Ensenada
Información General
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
El cometa que no parece tal y desconcierta a los expertos
Los números de la suerte del domingo 2 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
De La Plata a Barcelona: un emprendedor ganó en Dubái el premio al mejor café de Europa
Deportes
Stéfano Di Carlo es el nuevo presidente de River
Estudiantes recibe a Boca, por un rugido decisivo en UNO: hora, formaciones y TV
Positivo registro de Domínguez ante el Xeneize
Dos retornos en la nómina de concentrados
Sin novedades, Úbeda dio a conocer la lista
Espectáculos
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa
Del glamour al barro: los famosos que apostaron por una carrera política
Las chicas solo quieren divertirse: para Demi Lovato, la cosa no es tan profunda
Todo por un Oscar: una historia de transformaciones radicales para ganar la preciada estatuilla

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla