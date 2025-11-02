Un insólito y peligroso episodio se registró en las últimas horas en una calle de la zona oeste de La Plata, donde un vehículo perdió una de sus ruedas mientras circulaba y, de milagro, no terminó en una tragedia. La rueda salió despedida a pocos metros de dos chicas que se desplazaban en bicicleta y, tras el impacto, dañó a otro auto que estaba estacionado.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad vecinales y ocurrió en una zona residencial. Según contaron los testigos, el conductor del Volkswagen gris siguió su marcha durante varios metros pese a haber perdido la rueda delantera. “Siguió en tres ruedas unos 20 metros, alzó la rueda, la colocó y se fue dejando el auto blanco con la puerta destruida. Las dos personas en bicicleta no fueron impactadas de casualidad”, relató una vecina a EL DÍA.

En las imágenes puede verse cómo, tras el desprendimiento, la rueda rebota y golpea de lleno contra la puerta de un vehículo blanco estacionado, que resultó con importantes daños en su lateral derecho.

Luego del incidente, el conductor del rodado responsable abandonó su auto en el lugar y se dio a la fuga, dejando la zona sin dar explicaciones ni asistir a los posibles damnificados. Vecinos señalaron que se trató de “una situación de mucho peligro” y remarcaron que “pudo haber sido una tragedia”.

El vehículo siniestrado permanece en la cuadra mientras se aguarda la intervención de las autoridades para determinar responsabilidades y avanzar con la investigación.