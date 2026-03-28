Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo

El aumento de la nafta, en medio de la tensión en Medio Oriente, podría aportar hasta 0,6 puntos al IPC. También inciden educación, transporte e indumentaria. El dato oficial se conocerá el 14 de abril

Empujada por los combustibles, economistas y consultoras alertan por la inflación de marzo
28 de Marzo de 2026 | 14:09

Escuchar esta nota

El proceso de desaceleración inflacionaria que impulsa el Gobierno enfrentaría en marzo un nuevo obstáculo. A los factores estacionales típicos del inicio de año se sumó el impacto de la suba internacional del petróleo, que repercutió en los combustibles y presionó al alza el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En este contexto, distintas consultoras privadas estiman que la inflación del tercer mes del año se ubicaría entre 2,8% y 3,2%. De confirmarse, implicaría un leve repunte respecto a febrero (2,9%) y podría marcar el regreso a un índice que comience con “3”, algo que no ocurre desde marzo de 2025.

Uno de los principales factores detrás de esta aceleración fue el incremento cercano al 19% en el precio de la nafta durante las primeras semanas del mes. Si bien los economistas coinciden en que parte de ese aumento impactará recién en abril, calculan que en marzo podría aportar entre 0,4 y 0,6 puntos porcentuales al IPC.

“El combustible tiene una incidencia relevante en el índice y además genera efectos indirectos en otros costos, como logística y transporte”, explican desde distintas consultoras. Aun así, algunas medidas oficiales —como ajustes en biocombustibles y postergaciones impositivas— habrían amortiguado parcialmente el impacto.

Más allá de los combustibles, marzo presenta presiones inflacionarias típicas. El inicio del ciclo lectivo suele concentrar fuertes subas en educación, mientras que también se registran aumentos en transporte y comunicaciones por arrastre de meses previos.

A esto se suma la indumentaria, que en esta época del año refleja la llegada de la nueva temporada de invierno, con incrementos asociados a la estacionalidad del rubro.

LE PUEDE INTERESAR

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

LE PUEDE INTERESAR

Un fallo clave: anulan la condena por YPF

Desde la consultora EcoGo -publicó La Nación- proyectan una inflación cercana al 3% y destacan que, a diferencia de otros meses, los alimentos no son el principal motor de la suba. En la misma línea, otras firmas como LCG estiman un IPC levemente por debajo de ese nivel, mientras que proyecciones más altas lo ubican en torno al 3,2%.

Algunos analistas también advierten que el impacto del encarecimiento del petróleo no se limita al corto plazo. El aumento en los costos logísticos podría trasladarse gradualmente a otros precios en los próximos meses.

En ese marco, la inflación núcleo —que excluye factores estacionales y regulados— se mantendría por debajo del índice general, en torno al 2,3%, lo que reflejaría que parte de la aceleración responde a factores puntuales.

Con todo, los economistas coinciden en que la Argentina continúa transitando un proceso de desinflación gradual, aunque con dificultades para perforar ciertos pisos. La inercia inflacionaria, sumada a ajustes pendientes en precios regulados, sigue condicionando la evolución del índice.

El dato oficial del Indec se dará a conocer el próximo 14 de abril y permitirá confirmar si la inflación efectivamente volvió a ubicarse en torno al 3%.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El caso de la tortilla en La Plata: se conocieron los resultados de los análisis tras la muerte por salmonella

VIDEO. Motochorros tiraron al piso a una mujer para robarle en La Plata

BTS anunció dos shows en el Estadio Único de La Plata: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Salió el cronograma de pagos en la Provincia: al final, ¿cuándo cobran los docentes tras pedir adelantar la fecha?

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Allanamiento bajo sospecha: otra denuncia por supuestos “polichorros” en La Plata

Micros en La Plata: cuáles son las empresas que se harán cargo de cada línea
+ Leidas

Sábado gris e inestable en La Plata: ¿llueve?

Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel

Milei habló de “aventura suicida” y cargó contra el kirchnerismo

Medicina: la vicedecana volvió a frenar la elección

VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante

VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera

Copa por 60 días: estudiantes entra en el Modo Libertadores

Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Últimas noticias de Política y Economía

El amigo de Adorni le escribió a una testigo mientras declaraba

Un fallo clave: anulan la condena por YPF

La UCR quiere asegurarse los fondos que prometió Kicillof a los municipios

Comercio: suba salarial del 5%, en tres tramos
Policiales
Fijan fecha del juicio a médica de La Plata acusada de usar una sustancia prohibida en tratamiento de estética
Un choque múltiple en la Autopista complicó el tránsito hacia La Plata
“Te vamos a cortar los dedos”: otro asalto que metió miedo en La Plata
Muerte por salmonella: tercera clausura y más datos reveladores
Intentó robar camperas en un local, pero sonó la alarma
Espectáculos
La desesperación de un famoso rockero por el alquiler: "No tiene donde ir"
BTS en La Plata: todo lo que se sabe de la llegada de los reyes del K-pop
¿Están juntos?: virginia Gallardo habló de su affaire con Moritán
Duki llegó al límite: aseguran que tuvo un ataque de celos por los chats de Emilia
Paul McCartney anuncia nuevo álbum inspirado en su juventud en Liverpool
Información General
Denunciar “porque sí” en el matrimonio podría costar hasta 10 años de cárcel
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Jubilación: ¿Cómo hacer para conservar la obra social?
Becas Progresar: nuevos requisitos, fechas de inscripción y lo que hay que saber
El préstamo del Banco Provincia para estatales que se tramita por WhatsApp: paso a paso, cómo sacarlo
Deportes
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
VIDEO | Chiqui Tapia recibió una lluvia de silbidos y abucheos en La Bombonera
Colapinto largará 15º en el Gran Premio de Japón tras meterse en Q2
VIDEO.- Triunfo lógico con un nivel decepcionante
Lionel Messi: entre ovaciones y una despedida que asoma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla