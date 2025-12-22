Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Con la presencia de importantes invitados el Gonnet Paleta Club despidió el año 2025

Con la presencia de importantes invitados el Gonnet Paleta Club despidió el año 2025
22 de Diciembre de 2025 | 02:10
Edición impresa

Gonnet Paleta Club cerró el año con almuerzo y foto grupal. Parados: F. Bruera , D. Bayo ,A. Palmieri ,J. Rodríguez ,M. Jalil , J. Camino , R.Berridi, C. Arias, R .Valente, E. Von kotsch, N. Vanoni, S Cassinelli, H.Agostinelli, J. Aguirre, A. Actis Dato, H. Baschar J. De Lucchi G. Lapistoy. Sentados: C. Stroppolo, J .Reina ,J.L.Arroyo, P.Bruera, R.Emmerich, P. Cánepa , J. Lamberti L. Vega E. Escudero

Abajo: J.Barandica ,D.Rebollo , A. Cortes, N.Cassinelli ,G.Tranchida ,O.Zorraindo , H.Rondina.

 

LE PUEDE INTERESAR

Círculo Tolosano ganó y conservó la categoría en la Liga Amateur Platense

LE PUEDE INTERESAR

Entrega de los Olimpia con presencia de la Región
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Campeón una vez más! Estudiantes dio vuelta el resultado, venció 2 a 1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones

VIDEO. El zoológico platense, siete años cerrado: todavía sin fecha de apertura al público

Nacho Fernández sobre su regreso a Gimnasia: "Me toca volver a casa"

Niñera, no: la Justicia no habilitó salidas laborales para La Toretto de La Plata

Naturaleza, amor y sonrisas: las fotos de las vacaciones de Christian Petersen antes de su internación de urgencia

Violento asalto a mano armada en una pollajería de la 520: un agente del SPB resultó herido

El Comercio local se prepara para la “Gala de Vidrieras con Noche de los Regalos” en La Plata
+ Leidas

Subió a $25.000 el bono para consultas médicas

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

Cristina está bien y Milei le mandó un mensaje

Presentan a Nacho, en su retorno a Gimnasia

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

Cristian Medina: del escepticismo al título

La curiosa historia de González Pirez

“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Hasta que salga el sol: Estudiantes festejó un año soñado

VIDEO. Domínguez: su continuidad se define a la brevedad

La curiosa historia de González Pirez

Cristian Medina: del escepticismo al título
La Ciudad
Llenar el tanque no baja de los 70 mil pesos
Subió a $25.000 el bono para consultas médicas
Festejo anticipado por el centenario de la Refinería local de YPF
Resurgen los gigantes: los momos ya copan la Ciudad
Abrió la temporada de pileta en la Universidad
Espectáculos
“Stranger Things” se prepara para un final épico
Adiós a Claudio Segovia: el hombre que hizo que el tango vuelva a nacer
Un clásico: los Noeles en La Nonna
“De a poco ”: mejora la salud de Christian Petersen
Dolor en Hollywood por la muerte de James Ransone, el recordado Ziggy Sobotka
Política y Economía
Sin veto: Milei quiere tener el Presupuesto
Polémica en Diputados: El PRO fue a la Justicia contra el oficialismo
“No alcanza la plata”: por qué la inflación real sería más que la del Indec
Sesiona el Concejo local y trata la licencia de Alak
¿Qué piensan los abogados del Poder Judicial?
Policiales
Tres casos, el mismo miedo: una ola de inseguridad sacude a La Plata
Crónica de una entradera: tras el horror, nada vuelve a ser igual
Un hombre tenía sexo en su auto y acabó a los tiros
Interrogantes por la muerte de una joven en City Bell
Un joven no “recalculó” y cayó tras robar un GPS

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla