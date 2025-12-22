Entrega de los Olimpia con presencia de la Región

La fiesta del deporte argentino tendrá esta noche con la entre de los Premios Olimpia. Será la edición número 72 de la historia de dicho evento, que es organizado por el Círculo de Periodístas de Buenos Aires.

En este caso, la ceremonia que contará con la presencia de los deportistas más destacados de la presente temporada repartidos en termas de las distintas especialidades, será televisado por la señal de cable TyC Sports, a partir de las 21, según informaron los organizadores.

En tanto, la Usina del Arte, ubicada en el barrio porteño de la Boca, oficiará como recinto para que se lleve a cabo el acto, que concluirá con la entrega del Premio Olimpia de Oro entre todos aquellos que sean elegidos entre los de Plata en sus respectivas actividades.

A todo esto habrá presencia e atletas de nuestra Región como es el caso del berissense Horacio Cifuentes (Tenis de Mesa), la platense María Lis García Calderón (Pelota) y los jóvenes remeros: el platense Agustín Annese y el ensenadense Fernando Álvarez,

A partir de esta edición de los Premios Olimpia se incorporará la categoría de los esports (individual y por equipos), una disciplina que refleja la evolución del deporte y el crecimiento de las nuevas audiencias.

Además, entre los deportistas ternados que no obtengan el Olimpia de Plata, se entregará el “Premio Inspiración”, que incluirá una beca anual destinada a acompañar el desarrollo del ganador en su carrera deportiva.

En lo que respecta a la última edición el Olimpia de Oro 2024 fue compartido por el actual piloto de Fórmula Uno Franco Colapinto, que para la próxima temporada de la máxima categoría del automovilismo internacional fue confirmado como titular en la escudería Alpine y Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa de Inglaterra.

Para esta ocasión aparecen como posibles candidatos a quedarse con la estatuilla de oro a Agustín Canapino (Automovilismo), Faustino Oro (Ajedrez), Agostina Hein (Natación) y Luciano De Cecco (Vóley).

En lo que respecta a la terna de fútbol no se encuentra nominado Lionel Messi, ya que está Angel Di María (Rosario Central), Lautaro Martínez (Inter de Italia) y Leonardo Paredes (Boca Juniors).

Por su parte, en otros de los deportes que es pasión entre argentinos como el automovilismo, además de Agustín Canapino (quíntuple campeón de Turismo Carretera) se encuentran Franco Colapinto y el cordobés Nicolás Cavigliasso (piloto de cuatriciclo).

En lo que tiene que ver con los ternados en tenis se encuentran Francisco Cerúndolo, Solana Sierra y Horacio Zeballos.