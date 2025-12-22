Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Fue 2-1 a curuzú cuatiá, por la promoción

Círculo Tolosano ganó y conservó la categoría en la Liga Amateur Platense

Círculo Tolosano ganó y conservó la categoría en la Liga Amateur Platense

una montaña humana para celebrar el triunfo de tolosano /pasealaliga

22 de Diciembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

El Círculo Cultural Tolosano cerró el año con una sonrisa. Una sonrisa de oreja a oreja pero que, en definitiva, terminó siendo un baño de desahogo. Después de una temporada cargada de incertidumbre, en la que estuvo peleando por la permanencia, el albiazul se dio el gusto de revalidar su puesto en la Primera División, y en consecuencia, continuará jugando en la máxima categoría liguista.

En una tarde infernal, por el calor sofocante que castigó a la Región, el Círculo Tolosano, que llegaba a este partido de la Promoción con ventaja deportiva (de acuerdo a la reglamentación vigente), se impuso por 2-1 a Curuzú Cuatiá, en la cancha de la Asociación Coronel Brandsen, resultado que le permitió desatar toda su euforia sobre el final, y revalidar su permanencia en Primera.

Para los “portugueses” fue una nueva frustración porque tuvo tres chances para ascender y quedó en el umbral de ese objetivo, por lo que en 2026 continuará jugando por cuarto año en el ascenso.

El albiazul, que cerró el campeonato con el tercer peor promedio en Primera División(sin contar a los descendidos CF. Ringuelet y Asociación Iris), situación que lo llevó a jugar este partido de la Promoción buscando evitar la pérdida de la categoría y lo logró.

Para el 2026 tendrá que hacer un fuerte replanteo y buscar alternativas para no llegar hasta el final de la temporada con la soga al cuello y con el fantasma del descenso rondando por su cabeza.

El Círculo Tolosano, se impuso en un partido vibrante gracias a los goles de Leandro Martín, a los 27 del primer tiempo, y Sebastián Kollef, a los 38 del mismo período. Mientras que el descuento para Curuzú Cuatiá llegó a través de su máximo artillero, Patricio D´Uva, a los 28 minutos de la parte complementaria.

Los dos equipos terminaron con diez jugadores, tras las expulsiones de Borda, en el cuadro de Tolosa, y de Ferreira, en el elenco de Villa Elisa.

Precisamente el elenco “portugués”, que venía de salir campeón del Torneo Clausura 2025 de la B, en el desempate final contra VillaMontoro, había obtenido el derecho de disputar la primera final del ascenso contra Peñarol, que finalmente se impuso por penales tras el 1-1 en los novena minutos reglamentarios, y regresó a la máxima categoría.

La segunda chance que tuvo Curuzú fue ante For Ever (terminó primero en la Tabla Anual), y tampoco pudo aprovecharla. El Mondonguero, finalmente, regresó a PrimeraDivisión después de nueve largos años. Y la tercera oportunidad se le presentó ayer en la Promoción, pero tampoco pudo plasmar su objetivo de volver a la élite de la LigaAmateur.

ASCENDIERON LAS CHICAS DE 5 DE MAYO

Por el torneo FemeninoB de la Liga Amateur, las chicas de 5deMayo, en el partido final, vencieron por 2-1 a CRISFA y lograron el ascenso a la categoría superior.

FlorenciaMolina abrió la cuenta para las “verdes”, pero el cuadro de Ensenada dio vuelta el resultado gracias las conquistas de CarinaTroncoso y MaríaCeciliaPinotti.

UNIDOS DE OLMOS PASO A LOS CUARTOS DE FINAL

En el marco de la tercera ronda del TorneoFederalAmateur, UnidosdeOlmos, que después de la clasificación accedió directamente a esta fase, se clasificó ayer para disputar los cuartos de final de la competencia más federal del país, tras igualar 2-2 con AtléticoBaradero, de visitante. Pero como el equipo del oeste platense se había impuesto en la ida por 3-1, el global terminó siendo (5-3) y la clasificación asegurada. Villalba y Plastino convirtieron los goles del “azulgrana”, que ahora espera a un rival que surge de la Liga de San Nicolás.

 

