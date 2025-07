eleconomista.com.ar

2001 fue para nosotros el año del Big Bang, la voladura del orden de los hoy idealizados años 90. Para Stanley Kubrick, la referencia a la Odisea del Espacio, la prueba extrema de habitar el vacío, la nada. En cierta forma, 2023 fue una intersección entre aquella realidad y la ficción del cineasta británico, in memoriam. Por un lado, el punto final de una época sellada por el liderazgo de una Cristina Kirchner con un récord electoral apenas inferior al de Juan Domingo Perón. Por el otro, el inicio de una aventura política liderada por la única pandilla en pie en aquella instancia.

Por cierto, a esta altura de la velada apenas resulta necesario desmenuzar el concepto de facción que continúa materializando un Javier Milei no sólo distanciado de su propia vicepresidente, sino con un gobierno plagado de funcionarios a préstamo y con un partido en formación cuyos cuadros políticos tienen más dificultad para pasar un test básico de libertarismo que uno de pertenencia a la tan denostada “casta”.

Vale aclarar a favor de Milei: el actual presidente nunca tuvo la intención de construir una nueva mayoría sino, sintonizando el manual de las nuevas derechas en particular, vigorizar al máximo a un tercio electoral que, al momento del cierre inexorable de su misión en diciembre de 2027, es muy probable que lo continúe valorando como portavoz de la bronca que fue cuidadosamente barrida bajo la alfombra por los mandarines de la corrección política, sea en su versión kirchnerista de Palermo Soho o en su variante macrista de Recoleta y zonas cool aledañas.

Para ponerlo en blanco sobre negro, el espejo de un Carlos Menem yendo al departamento del Almirante Isaac Rojas apenas asumió su presidencia en 1989, no resulta de ninguna forma apropiado para aproximarse a la actual experiencia de Milei. Por el contrario, el ensayo del riojano antes que nada fue inspirado por una biografía personal y política tan cinematográfica, que hoy no debería sorprender que sea llevada a la pantalla por Amazon, así como en el pasado ya capturó la atención de diversos autores cuyos libros continuarán alimentando el trajinado género de ficción menemista.

Bastón en el suelo

Para que no quede ninguna duda al respecto: así como el 50% obtenido por Carlos Menem en su reelección de 1995 fue precedido muchos años antes por ese tipo de iniciativa tendiente a la construcción de una nueva mayoría, lo mismo ocurrió de arranque con Néstor Kirchner integrando en la fórmula presidencial a una figura emblemática del menemismo y de la década del ‘90 como el motonauta Daniel Scioli. En tal sentido, vale resaltar que, antes que un determinado programa económico, en ambas situaciones hubo un nítido proyecto político orientado a la integración sectorial amplia.

En tal sentido, esa clase de bastón de mariscal hoy está tirado en el suelo y la política profesional, aún sin poderlo siquiera arañar, bien lo sabe. Empezando por la propia Victoria Villarruel y, de ahí hacia abajo, gobernadores, legisladores, intendentes y, a tono con el clima de época, una galería de outsiders seducidos con la idea de repetir el batacazo libertario de 2023. Por cierto, buenas razones para soñar tienen desde el momento que circulan algunos sondeos de opinión que ubican en zona negativa y de sálvese quien pueda a toda la primera línea de la clase política hoy visible.

Más aún, los altos índices de abstención de este proceso electoral de medio término en marcha sugieren que caminar de la mano de los candidatos del nuevo oficialismo en gestación no entusiasma mucho a una amplia franja social pero, por el otro lado, lo viejo conocido activa la misma sensación que una extracción de muela sin anestesia. Parafraseando el gran hit de Sumo, la gente sabe lo que quiere: que no los quiere ya. En ese ámbito, la conducta electoral típica es un aval limitado al experimento en curso y, en paralelo, un bloqueo a una oposición todavía en modo tren fantasma.

En tal aspecto, Argentina hoy vive un proceso político 2 en 1 tanto de disolución como de activación de un nuevo ciclo, donde Milei marcó la cancha con nuevos ejes estructurales, tal como el ex presidente Duhalde lo hizo hace más de dos décadas, en oportunidad de la fase también 2 en 1 de explosión y salto al vacío pos convertibilidad. Ya en el presente, las nuevas canciones tienen que ver con el equilibrio macroeconómico, una nueva política exterior con epicentro en Washington y, a la par, la promoción de poderosos motores asociados a la energía y a la minería.

kinsukoroi

“Una elección de tercios”. En esos términos definía la previa electoral de 2023 quien hoy purga su condena en el porteñísimo barrio de Constitución. A este paso y, en especial, a raíz de los crecientes índices de insatisfacción política apenas transcurrido la mitad del mandato de Milei, es muy factible que semejante vaticinio peque de insuficiente rumbo al próximo turno presidencial. En particular, tras la aparición de un nuevo actor incierto que representa un enorme desafío para todos los componentes del sistema político. Son lo ni ni, pero no los que ni estudian ni trabajan, sino los que ni votan ni vetan.

En tal sentido, resulta imaginable que el principal rasgo del proceso político por delante sea aquél que caracteriza un arte milenario oriental llamado kinsukoroi que consiste en la meticulosa reparación y revalorización de piezas de cerámica astilladas.

En términos estrictamente políticos, un rasgo distintivo del trabajo de orfebrería por delante será la amplitud, la humildad y la férrea voluntad del nuevo liderazgo para sacar a la primera minoría del estado de apatía que torna inviable cualquier proceso de reconstrucción política y, en simultáneo, cualquier programa económico.

Semejante enfoque supone la inauguración de un nuevo ciclo político dirigido a la clausura de una ya larga fase de elecciones de doble vuelta que, con la única excepción del fraude político del Frente de Todos, coincide, para nada casualmente, con un largo ciclo de estancamiento económico y la vigencia del fenómeno político conocido como “empate hegemónico” o, en su rótulo más pedestre, como “la grieta”. Es decir, un sistema dónde una facción no logra imponer a la otra la orientación de las políticas públicas, ni los términos básicos de la organización del Estado.

“Riesgo kuka” de un lado, “deriva fascista” por el otro. Si ello fuera sólo parte del folclore de las campañas políticas, no pasaría de ser una nota de color más, pero cuando la lógica facciosa navega en medio del mar del vacío y la ausencia de fuerzas con vocación de liderazgo mayoritario, la historia es otra. En particular, nuestro gran déficit que es la madre de todos los déficits es que, en el mundo político, el deseo de Joan Manuel Serrat de que todo fuera como está mandado y que no mande nadie sólo se trata, como lo reza el nombre de esa sublime canción, de una botella arrojada al mar.

La fantasía actual de un inexistente triángulo de hierro, tan cargada de imaginación como la analogía de un Grupo Peaky Blinders dónde no existe alguien análogo al temible y calculador Tommy Shelby, la calamitosa experiencia del Frente de Todos dónde todo no era como estaba mandado y no mandaba nadie, el ensueño macrista del gobierno de los CEOs que no ejecutaban órdenes, conforman una larga saga que explican el presente proceso político de implosión y salto al vacío que, de ninguna manera, será llenado de golpe. Llegó la hora de juntar, con modestia y coraje, los pedazos rotos del sistema político.