Le robaron a un policía retirado al llegar a su casa en Diag. 74 y 116

Un expolicía fue asaltado en la noche del viernes por dos motochorros, uno de ellos con una caja de Pedidos Ya, en la zona de Diagonal 74 entre Plaza Alsina y 116.

Se informó que los delincuentes lo sorprendieron cuando se disponía a guardar su moto Yamaha XTZ 250 en la cochera del edificio. También le llevaron un celular Samsung A 14 y la billetera, donde tenía la credencial y otra documentación.