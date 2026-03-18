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"Ojo, si sos menor bajó la edad": la campaña que encabeza La Plata Solidaria en los barrios

18 de Marzo de 2026 | 18:56

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Desde la organización La Plata Solidaria anunciaron el lanzamiento de una nueva serie de cursos de capacitación abiertos a toda la comunidad, con el objetivo de fomentar la formación en oficios y generar oportunidades laborales, especialmente en los sectores más vulnerables de la ciudad.

La iniciativa fue presentada por el coordinador del espacio, quien destacó que las propuestas estarán destinadas a personas de todas las edades, en el marco de una decisión de ampliar el alcance de las actividades. En ese sentido, remarcó la necesidad de generar alternativas concretas ante una problemática que atraviesa a muchos jóvenes en la periferia platense.

Según se indicó, un 38% de los jóvenes de esas zonas no logra finalizar el nivel secundario, lo que plantea el desafío de acercar herramientas que permitan su inclusión social y laboral. “Tenemos que preguntarnos qué están haciendo hoy esos chicos y cómo podemos acompañarlos”, señalaron desde la organización.

Los cursos estarán orientados a la formación en oficios con rápida salida laboral y posibilidad de generar ingresos propios. Entre las propuestas se encuentran capacitaciones en manicuría, peluquería, electricidad, manipulación de alimentos y armado de productos, con el objetivo de que los participantes puedan desarrollar sus propios microemprendimientos.

Además, se informó que las clases se dictarán en distintos barrios de La Plata, con el fin de acercar la capacitación a cada comunidad y facilitar el acceso de los vecinos.

Desde la organización también hicieron referencia al contexto social actual y remarcaron la importancia de acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindándoles herramientas concretas para su desarrollo. En esa línea, convocaron a docentes y personas con conocimientos en oficios a sumarse como voluntarios para ampliar la red de capacitaciones.

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Quienes estén interesados en participar o colaborar pueden obtener más información a través de las redes sociales del espacio @laplatasolidariaok, donde se irán difundiendo los detalles de cada curso y los puntos de inscripción.

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