La FULP renovó autoridades y la JUP retuvo la conducción en un congreso marcado por la unidad estudiantil

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La Federación Universitaria de La Plata llevó adelante su 42º Congreso Ordinario y definió a sus nuevas autoridades, en una jornada con amplia participación estudiantil donde el frente de unidad logró imponerse por tercer año consecutivo, consolidando la conducción del espacio referenciado en la Juventud Universitaria Peronista.
El encuentro se realizó en dependencias de la Universidad Nacional de La Plata bajo la consigna “A 50 años del golpe, tenemos memoria y luchamos por una Universidad Nacional y Popular”, y reunió a estudiantes de distintas facultades en un día de debate, organización y definiciones políticas.
La lista ganadora, denominada “Madres y abuelas de Plaza de mayo. A 50 años del golpe con proscripción no hay democracia”, volvió a imponerse como frente amplio del campo nacional y popular, ratificando la conducción del gremio estudiantil platense.
Como resultado, Agustina Córdoba (Mella–Patria Grande) asumirá la presidencia de la Federación, acompañada por Eugenia Sala (JUP–Néstor Kirchner) como vicepresidenta primera. La mesa de conducción se completa con Melisa Meton (MILES) como vicepresidenta segunda, Franco Durán y Valentín Qulapi (La Cámpora) como secretario general.
Desde la organización destacaron que el Congreso contó con instancias de acreditación, paneles de apertura junto a gremios docentes como ADULP y no docentes como ATULP, además de una multitudinaria asamblea interfacultades.
Durante su intervención, la flamante presidenta remarcó los desafíos que se vienen: “La Federación tiene un desafío gigante de cómo construir procesos de organización que nos permitan caminar hacia la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario”.
El cierre estuvo atravesado por la memoria, con el panel “Estudiantes por la Memoria”, que contó con la participación de referentes de derechos humanos, en el marco de los 50 años del golpe.
De esta manera, la FULP renueva su conducción en un contexto político y universitario clave, con continuidad en el liderazgo y el foco puesto en la organización estudiantil y la defensa de la universidad pública.
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