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La Ciudad |Efectos que persisten tras LA PANDEMIA

Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza

Locales que cierran antes, menos personal y ventas desparejas, en una dinámica que el sector todavía no logra revertir

Comercios con los horarios más cortos, un cambio que se afianza

los sábados y domingos algunos locales sobre diagonal 80 no abren sus persianas / gonzalo calvelo

24 de Marzo de 2026 | 02:15
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Caminar por algunas de las principales zonas comerciales de La Plata ya no es lo mismo que antes de la pandemia. Donde supo haber persianas levantadas hasta entrada la noche, ahora aparecen locales que bajan sus cortinas más temprano. No es un fenómeno aislado, sino una transformación que con los años se fue consolidando como una nueva lógica en el comercio minorista.

La escena se repite en distintos puntos de la Ciudad: negocios que abren entre las 9 y las 10 de la mañana y que, en muchos casos, cierran alrededor de las 17 ó 18. Una franja horaria más acotada que contrasta con los extensos horarios que históricamente caracterizaron a los centros comerciales platenses.

“Muchos de los negocios más chicos, los familiares, quedaron con un horario medio pandémico, medio de oficina. Abren a la mañana y cierran a la tarde”, explicó Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y la Federación Empresaria de La Plata (FELP). Según señaló, esta reconfiguración nunca terminó de revertirse.

Detrás de esta tendencia hay múltiples factores. Uno de los principales tiene que ver con los costos y la estructura de los comercios. “Muchos no tienen empleados o tienen uno solo, entonces hacen un horario de ocho horas para no tener que contratar más gente ni sumar gastos”, detalló.

La dinámica también se ve influida por cambios en otros servicios. El corrimiento de horarios en bancos desde la pandemia impacta en la circulación de clientes. “La gente termina concentrando sus trámites cerca del mediodía y eso altera el movimiento en el resto del día”, agregó.

A esto se suma una cuestión estacional: durante el invierno, el cierre anticipado se acentúa. Con menos circulación en las últimas horas de la tarde, muchos comerciantes optan por reducir aún más la jornada.

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Pero más allá de las explicaciones generales, la realidad también se percibe en la rutina diaria de quienes están detrás del mostrador. Alicia, empleada de un local de ropa en diagonal 80, lo describe con crudeza: “Después de las seis no hay movimiento y es peligroso. No pasa nadie”. Según contó, esa caída en la circulación impacta directamente en las decisiones de cierre.

“Hoy fue un día negativo”, resumió, mientras terminaba de ordenar el negocio antes de bajar la persiana. En ese contexto, explicó que muchos locales optan por cerrar temprano o directamente no abrir ciertos días: “Los domingos no abre casi nadie”.

La situación, sin embargo, no es uniforme. Algunos comercios logran sostener horarios más amplios, generalmente aquellos que cuentan con más personal o estructura familiar. “Hay locales que se quedan hasta las siete u ocho, pero porque tienen más gente para turnarse”, explicó Alicia.

En ese escenario conviven distintas estrategias. Mientras algunos apuestan a extender la jornada para captar ventas en el último tramo del día, otros priorizan achicar costos y reducir riesgos en horarios de baja circulación.

A seis años del inicio de la pandemia, el mapa comercial de la Ciudad muestra así una transformación silenciosa pero persistente. Menos horas de atención, estructuras más ajustadas y hábitos de consumo que también cambiaron configuran un escenario en el que la vieja dinámica comercial, por ahora, parece haber quedado atrás.

 

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