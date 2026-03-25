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A metros de la Autopista La Plata: motochorros abordaron a un joven cuando circulaba a 100 km/h y el robo quedó grabado

Ocurrió en el Acceso Sudeste en Villa Domínico, cerca de la conexión con la A. Buenos Aires - La Plata 

A metros de la Autopista La Plata: motochorros abordaron a un joven cuando circulaba a 100 km/h y el robo quedó grabado
25 de Marzo de 2026 | 17:28

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Un violento y temerario robo ocurrió sobre el Acceso Sudeste, a la altura de Villa Domínico, donde dos motochorros abordaron a un motociclista mientras circulaba a alta velocidad y le robaron en plena marcha.

La secuencia, que quedó registrada por una cámara instalada en el casco de la víctima, muestra el nivel de precisión con el que actuaron los delincuentes. El joven circulaba a unos 100 kilómetros por hora cuando, en cuestión de segundos, fue sorprendido por otra moto que se le puso a la par.

Mientras acomodaba el espejo retrovisor, uno de los asaltantes estiró el brazo y, con un movimiento rápido, le arrancó la llave del vehículo, obligándolo a detenerse en medio de la traza.

En las imágenes se percibe la desesperación del motociclista, que al quedarse sin control de la situación decidió frenar y escapar corriendo para evitar ser agredido. A pocos metros, los delincuentes también se detuvieron y uno de ellos descendió con claras intenciones de concretar el robo.

El hecho ocurrió de noche y expuso no solo la violencia de los atacantes, sino también el riesgo extremo al que fue sometida la víctima en una vía rápida.

Tras el episodio, la Justicia intervino y analiza las imágenes captadas por la cámara del casco, que podrían ser determinantes para identificar a los responsables. Además, se realiza un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, especialmente en cercanías de la bajada de Sarandí, donde el joven abandonó la moto.

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No es el primer episodio de este tipo en ese corredor. A fines de enero, un intento de robo en el Acceso Sudeste, a la altura de Quilmes, terminó de manera dramática.

En esa ocasión, un delincuente irrumpió en la traza para asaltar a un motociclista, pero fue embestido por un Ford Ka que circulaba por el lugar. El impacto lo hizo volar por el aire y caer violentamente sobre el asfalto.

El sospechoso, de 26 años, sufrió heridas graves y fue trasladado al hospital Iriarte, mientras que su cómplice logró escapar. La conductora del auto, que resultó ser una policía, dio aviso inmediato a las autoridades y permaneció en el lugar.

La causa fue caratulada como tentativa de robo y lesiones culposas, con intervención de la UFIyJ N°5 de Quilmes. El ladrón quedó detenido, mientras que sobre la conductora no se dispusieron medidas restrictivas, aunque su vehículo fue secuestrado para peritajes.

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