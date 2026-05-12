Marcha Universitaria: miles de docentes y estudiantes llenan la Plaza de Mayo en reclamo de fondos al Gobierno
Marcha Universitaria: miles de docentes y estudiantes llenan la Plaza de Mayo en reclamo de fondos al Gobierno
Tránsito caótico en Avenida 32: un camión atravesado, choque y demoras
Paro bancario nacional de este miércoles: qué entidades estarán afectadas
La mesa política del Gobierno intenta definir una estrategia común frente a la reforma electoral
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Meningitis: alarma por el aumento de casos por encima de lo esperado
VIDEO.- Manejate como quieras: se subió con su auto a Plaza Paso y cruzó como si no pasara nada
Terror en una escuela del centro de La Plata por ladrones que usan inhibidores de cierres centralizados
Muerte de Nisman: procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado
El platense Thiago Tirante enfrenta a Daniil Medvedev en busca de los cuartos de final en el Masters 1000 de Roma
Multas y secuestro de autos y motos tras nuevos operativos vehiculares en La Plata
El dolor de Mario Pergolini tras la muerte de su madre: “Pensé que iba a estar bien, pero me quebré”
Conmoción en la NBA: murió a los 29 años Brandon Clarke, ala-pívot de los Grizzlies
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Preceptora envuelta en un escándalo por el faltante de 50.000 dólares para el viaje de egresados: "Me patiné la plata"
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
“Todos por Ringo”: Jorge Vázquez realizará un show solidario para ayudar al nene platense de 6 años que debe volver a México
Duro cruce entre Nati Jota y el biólogo Estanislao Bachrach: ardió el estudio y revolucionó las redes
Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones
Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA: ganate un album y figuritas
Salarios de docentes y nodocentes universitarios: ¿cuánto cobran y cómo se devaluaron sus sueldos?
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Municipio y ARBA refuerzan acciones conjuntas para mejorar los recursos propios
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
"Qué representa el peronismo" y sostener el "equilibrio fiscal": Tolosa Paz y una fuerte autocrítica interna
Dolarizar y abandonar el peso, la sugerencia de The Wall Street Journal a Javier Milei
Sube la inflación de EE UU y se encienden alarmas: alcanzó su nivel más alto desde 2023
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La tarde de este martes se presentó complicada para quienes circulan por la Autopista Buenos Aires - La Plata, donde se registraron distintos incidentes y reducciones de calzada que generaron demoras en ambos sentidos.
Según informó la concesionaria AUBASA, primero se reportó una reducción de calzada en el ingreso a Berazategui, a la altura del kilómetro 27 en sentido hacia La Plata, debido a un vehículo detenido sobre la traza.
A su vez, también se registraron complicaciones en el kilómetro 8,5 del acceso a la autopista, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde otro vehículo detenido obligó a reducir la circulación.
Minutos más tarde, desde la empresa actualizaron la situación e indicaron que en el ingreso a Berazategui el inconveniente se agravó por un siniestro vial en el mismo sector del kilómetro 27, sentido La Plata, lo que mantenía restringida parte de la calzada y generaba demoras para los conductores.
En paralelo, AUBASA informó que quedó liberada la calzada entre los kilómetros 28,8 y 28,2 en sentido hacia CABA, luego de la finalización de trabajos de mantenimiento, normalizando la circulación en ese tramo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí