La tarde de este martes se presentó complicada para quienes circulan por la Autopista Buenos Aires - La Plata, donde se registraron distintos incidentes y reducciones de calzada que generaron demoras en ambos sentidos.

Según informó la concesionaria AUBASA, primero se reportó una reducción de calzada en el ingreso a Berazategui, a la altura del kilómetro 27 en sentido hacia La Plata, debido a un vehículo detenido sobre la traza.

A su vez, también se registraron complicaciones en el kilómetro 8,5 del acceso a la autopista, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde otro vehículo detenido obligó a reducir la circulación.

Minutos más tarde, desde la empresa actualizaron la situación e indicaron que en el ingreso a Berazategui el inconveniente se agravó por un siniestro vial en el mismo sector del kilómetro 27, sentido La Plata, lo que mantenía restringida parte de la calzada y generaba demoras para los conductores.

En paralelo, AUBASA informó que quedó liberada la calzada entre los kilómetros 28,8 y 28,2 en sentido hacia CABA, luego de la finalización de trabajos de mantenimiento, normalizando la circulación en ese tramo.