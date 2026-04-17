Peajes sin barreras: instalarán sistema “free flow” en la Autopista La Plata y las rutas hacia la Costa

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El esquema de cobro automático sin cabinas comenzará a implementarse en corredores clave de la Provincia. Apunta a reducir demoras, agilizar la circulación y mejorar la seguridad vial.
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El sistema de peaje sin barreras, conocido como “free flow”, comenzará a implementarse en la Autopista Buenos Aires–La Plata y en distintos corredores hacia la Costa Atlántica, en el marco de un plan de modernización impulsado por AUBASA.
La iniciativa elimina las cabinas tradicionales y permite a los vehículos circular sin detenerse. En su lugar, se instalarán pórticos con cámaras y sensores que identificarán la patente o detectarán el dispositivo TelePASE, realizando el cobro de forma automática.
Según lo previsto, las obras comenzarán en los próximos días y la puesta en funcionamiento está proyectada para el tercer trimestre de 2026. En una primera etapa, el sistema se aplicará en tramos de la ruta provincial 6 —entre San Vicente y General Las Heras—, la ruta 11 en el partido de Mar Chiquita y en el acceso a la Ciudad por Dock Sud.
Cómo funcionará
Con este esquema, los conductores que ya utilizan TelePASE no deberán realizar ninguna acción adicional, ya que el sistema registrará el paso de manera automática. En tanto, quienes no estén adheridos deberán abonar el peaje posteriormente a través de medios digitales.
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El principal cambio será la eliminación de las detenciones obligatorias, lo que permitirá un tránsito más fluido, especialmente en horarios de alta circulación.
Impacto en la circulación y el ambiente
Desde la empresa concesionaria señalaron que el sistema busca reducir tiempos de espera, mejorar la seguridad vial y optimizar la experiencia de los usuarios.
Además, indicaron que la circulación continua contribuye a disminuir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, al evitar frenadas y aceleraciones constantes en los puntos de peaje.
Un modelo ya implementado
El sistema “free flow” ya funciona en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y en distintos países, y su incorporación en la red provincial forma parte de un proceso de actualización tecnológica de la infraestructura vial.
En ese sentido, desde AUBASA señalaron que el avance se enmarca en una estrategia más amplia de digitalización de los peajes y de mejora en la gestión del tránsito en rutas de alta circulación.
Con esta implementación, la Provincia se suma a una tendencia que apunta a eliminar progresivamente las cabinas tradicionales y reemplazarlas por sistemas automatizados.
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