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Organizaciones sociales anunciaron piquetes y protestas para este jueves: afectará la Autopista Buenos Aires - La Plata

Organizaciones sociales anunciaron piquetes y protestas para este jueves: afectará la Autopista Buenos Aires - La Plata
6 de Mayo de 2026 | 15:53

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En el marco del clima social por los recortes presupuestarios que viene aplicando el presidente Javier Milei, diversas organizaciones sociales realizarán el próximo 7 de mayo una Jornada de Asambleas Nacionales en demanda de que se restituya el programa Volver al Trabajo.

Al mismo tiempo, las organizaciones exigen un incremento del salario social complementario, el que, al momento de haber sido dado de baja, se encontraba fijado en la irrisoria cifra de 78 mil pesos.

Desde las organizaciones señalaron a este diario que los principales cortes tendrán lugar en el Puente Pueyrredón a la altura de Avellaneda, en la autopista La Plata-Buenos Aires y a las puertas de acceso de la empresa Fate, ubicada en la zona norte del conurbano bonaerense.

Bajo la consigna: "Trabajo sin salario es esclavitud", las organizaciones territoriales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero, Territorios en Lucha y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), realizarán el próximo jueves a partir de las 10, una serie de asambleas en los accesos, plazas y rutas de todo el país.

"La situación está al borde de un colapsó social en la que el gobierno hace todo para que eso suceda, empujando a la gran mayoría a la desocupación y la pobreza, rompiendo el tejido comunitario y el tejido productivo", señaló ante la consulta de BAE Negocios, Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

El referente social advirtió que en los barrios populares "la situación es caótica, no hay alimentos, no hay changas, las aplicaciones se encuentran saturadas", mientras "avanza el crimen organizado y todo se va deteriorando".

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Gramajo graficó, además, que los trabajadores de la economía popular están atravesando por "un momento dramático, los sectores que tenían cierta estabilidad económica en otro momento como las textiles, están destruidas con la apertura de las importaciones".

También afirmó que otro tanto sucede "con los cartoneros, los que hace dos años percibían 300 pesos por el kilo de cartón", pero debido a que en la actualidad se realiza "la compra de basura afuera, eso llevó a que el precio bajara a 40 pesos".

Frente a esta situación, el referente consideró que "hoy más que nunca tenemos que seguir en la lucha, construyendo unidad con todos los sectores sociales, gremiales, universitarios, empresariales" para lograr frenar "está locura que se encarna en el modelo económico de hambre y miseria" que impulsa el presidente Javier Milei.

Vale destacar que gracias a la lucha que llevan a cabo en las calles, los movimientos populares lograron una medida cautelar dispuesta el pasado mes de abril por el Juzgado Federal de Campana que obligó al Ministerio de Capital Humano a mantener vigente el programa Volver al Trabajo hasta tanto se dice una sentencia definitiva.

De esa manera, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, se vio obligada a seguir pagando el salario social complementario a más de 950 mil trabajadoras y trabajadores de todo el país.

El juez federal Adrián González Charvay hizo lugar a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores de la economía popular, los que cuestionaron la decisión del Gobierno de dar de baja el programa sin ofrecer una alternativa equivalente.

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