Tránsito complicado en la Autopista Buenos Aires - La Plata por un accidente y una protesta

Este martes, el tránsito en la Autopista Buenos Aires - La Plata sufrió complicaciones para aquellos conductores que circulaban camino a CABA y también aquellos que se dirigían hacia nuestra Ciudad. En dicha vía se registraron importantes demoras a raíz de un accidente y luego por una protesta.

Según informaron desde Aubasa, el accidente se produjo unos minutos después de las 14 horas a la altura del kilómetro 8 sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicho tramo se vio afectado el carril externo y se registraron demoras en la zona. Posteriormente, en el kilómetro 7,2, del Acceso Sudeste la calzada estuvo reducida luego de que un camión estuvo detenido por varios minutos.

Luego, en la vía con dirección a La Plata, se registraron complicaciones desde el kilómetro 19 al 19,5, a raíz de una serie de trabajos sobre el carril externo. Luego, a la altura de Quilmes, volvieron a registrarse demoras a raíz de una protesta encabezada por el Polo Obrero, donde tuvo que intervenir personal de Prefectura.