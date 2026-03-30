Lionel Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Joaquín Panichelli y tuvo que abandonar la conferencia

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre la lesión del delantero Joaquín Panichelli, quien se perderá el Mundial 2026.

Durante la conferencia de prensa previa al partido con Zambia, que será el último antes de la Copa del Mundo, Scaloni fue consultado por el golpe anímico que representó la rotura de ligamentos del delantero, quien llegaba a esta convocatoria en un gran momento.

“Es muy difícil. Hemos hablado con él y se tomó el tiempo de venir al predio cuando se podría haber quedado tranquilamente en el hotel”, comenzó Scaloni, quien además reconoció que “fue muy emotivo, en todo lo que dijo tenía razón, que no lo merecía”.

🥺🇦🇷 Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.



No pudo seguir hablando. 💔pic.twitter.com/L0kjhSJxlg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026

En este sentido, subrayó que “él particularmente no lo merecía. Es un laburante de esto y se lo había ganado”. A su vez, reveló que “le dije que siga así, que va a tener otra chance. La verdad que es un chico que contagia”.

“Estaba entrenando muy bien. Listo, ya no hablo más”, dijo Scaloni entre lágrimas y abandonó la conferencia de prensa.