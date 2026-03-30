Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo anotarse, paso a paso

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Se trata de uno de los principales programas de apoyo económico para estudiantes argentinos
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El programa de Becas Progresar volvió a abrir su inscripción en 2026 y se consolida como una de las principales herramientas de apoyo económico para estudiantes en Argentina. Con una ayuda mensual que ronda los $35.000, el plan apunta a garantizar la continuidad y finalización de los estudios en distintos niveles educativos.
La convocatoria suele realizarse en dos etapas durante el año, siendo la primera entre marzo y abril, y la segunda hacia el segundo semestre.
Si bien las condiciones varían según la línea elegida (obligatorio, superior o formación profesional), existen requisitos generales que deben cumplir todos los aspirantes:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país y DNI.
- Ser estudiante regular en una institución educativa.
- Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Además, cada línea tiene condiciones específicas:
Nivel obligatorio (primaria y secundaria):
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- Edad entre 16 y 24 años.
- Cumplir con las condiciones académicas y participar en actividades complementarias.
Nivel superior (terciario y universitario):
- Ingresantes: entre 17 y 24 años.
- Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
- Sin límite de edad en carreras de enfermería.
- Haber finalizado el secundario sin materias pendientes.
Progresar Trabajo (formación profesional):
- Edad entre 18 y 24 años, con extensión hasta 35 en algunos casos.
- Realizar cursos avalados por organismos oficiales.
En todos los casos también se exige cumplir con las condiciones académicas del programa y contar con el esquema de vacunación correspondiente.
Becas Progresar 2026: cómo inscribirse paso a paso
El trámite es gratuito y se realiza de manera online. Para anotarse, es necesario:
- Tener usuario en la plataforma Mi Argentina.
- Ingresar al sitio oficial de Progresar.
- Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Enviar la solicitud y seguir su estado.
También se recomienda verificar previamente los datos en ANSES y contar con una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del solicitante para cobrar el beneficio.
El monto de la beca se ubica en torno a los $35.000 mensuales. El esquema de pago mantiene la modalidad habitual: el 80% se cobra mes a mes y el 20% restante se libera al acreditar la regularidad académica.
Se informó que el programa Progresar está orientado a jóvenes que buscan terminar la escuela, avanzar en estudios superiores o capacitarse laboralmente. Con requisitos accesibles y una inscripción digital, se posiciona como una herramienta central para acompañar trayectorias educativas en todo el país.
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