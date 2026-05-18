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Aguinaldo de ANSES en junio 2026: cómo se calcula el pago para Pensiones No Contributivas y la PUAM

Aguinaldo de ANSES en junio 2026: cómo se calcula el pago para Pensiones No Contributivas y la PUAM

Anses y el medio aguinaldo 2026

18 de Mayo de 2026 | 09:15

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará en junio el medio aguinaldo para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). 

Los montos se calcularán sobre el haber base con aumento. La suba de los haberes base para el próximo mes será del 2,58% tras aplicarse la fórmula de movilidad por decreto, en sintonía con la inflación medida por el INDEC. 

El medio aguinaldo se calculará de manera exclusiva sobre dichos importes brutos actualizados. De esta forma, el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) dejará afuera el bono extraordinario de 70.000 pesos, debido a su condición de concepto no remunerativo. 

Los titulares percibirán el medio aguinaldo correspondiente junto con sus haberes mensuales habituales en la misma fecha de cobro. Según el desglose de las liquidaciones, el esquema de pagos final para junio quedará conformado de la siguiente manera:

- PUAM: haber base de 322.654,39 pesos, aguinaldo de 161.327,20 pesos y bono de 70.000 pesos. Total: 553.981,59 pesos.
- PNC Invalidez y Vejez: haber base de 282.322,59 pesos, aguinaldo de 141.161,30 pesos y bono de 70.000 pesos. Total: 493.483,89 pesos.
- PNC Madres de 7 hijos: haber base de 403.317,99 pesos, aguinaldo de 201.659 pesos y bono de 70.000 pesos. Total: 674.976,99 pesos.

Las liquidaciones digitales con los detalles de los descuentos de obra social e importes finales estarán disponibles desde el lunes 8 de junio. Los beneficiarios podrán chequear los recibos oficiales ingresando con la Clave de la Seguridad Social a la plataforma Mi ANSES.

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