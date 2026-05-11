Anses inicia el pago de las jubilaciones y pensiones

Desde hoy comienza el calendario de pago de Anses de jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo.

El cronograma es el siguiente: DNI terminados en 0: hoy; DNI terminados en 1: mañana. DNI terminados en 2: 13 de mayo. DNI terminados en 3: 14 de mayo. DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo. DNI terminados en 6: 19 de mayo. DNI terminados en 7: 20 de mayo. DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

En tanto, las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo tienen el siguiente cronograma: DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo. DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo. DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo. DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo. DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo.

El bono completo de $70.000 será para quienes cobran la jubilación mínima. El pago se hará de manera automática, sin necesidad de realizar trámites. El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados con haberes mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.