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ANSES cuándo cobro | El aguinaldo se paga en junio 2026: qué pasa con los jubilados que cobran la mínima

ANSES cuándo cobro | El aguinaldo se paga en junio 2026: qué pasa con los jubilados que cobran la mínima
20 de Mayo de 2026 | 10:21

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Los jubilados que cobran la mínima recibirán en junio 2026 el medio aguinaldo junto con el haber mensual y el bono extraordinario que paga el Gobierno nacional, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

De esta manera, quienes perciben el haber mínimo tendrán un ingreso total cercano a los $675.000, en un esquema que combina aumento por movilidad, bono de refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto cobrado durante el semestre y se liquida automáticamente junto con el pago habitual de junio. Actualmente, la jubilación mínima pasará a ser de $403.396,63 desde junio de 2026. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes cobran los haberes más bajos.

Con este esquema, el ingreso garantizado para jubilados de la mínima asciende a $473.396,63 de bolsillo, sin contar todavía el impacto del aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

Aguinaldo: cuánto cobran los jubilados en junio 2026

En consecuencia, los jubilados con la mínima cobrarán $201.698,32 de aguinaldo en junio y el haber total que percibirán ese mes será de $675.094,95. El desglose se detalla a continuación: 

- Jubilación mínima: $403.396,63
- Aguinaldo: $201.698,32
- Bono: $70.000

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Cómo se calcula el medio aguinaldo para jubilados

El cálculo del SAC toma como referencia el haber mensual más alto percibido entre enero y junio.

En el caso de quienes cobran la mínima, el adicional representa aproximadamente la mitad del ingreso previsional actualizado.

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