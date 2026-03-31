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Policiales

Fuerte operativo en La Plata: ocho trapitos y vendedores ambulantes demorados

Los agentes también desalojaron a vendedores ambulantes en distintos puntos del Centro

Fuerte operativo en La Plata: ocho trapitos y vendedores ambulantes demorados
31 de Marzo de 2026 | 15:31

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Una serie de operativos de control en la vía pública realizados en el casco urbano de La Plata y en la periferia concluyeron con la aprehensión de ocho individuos. Las tareas policiales buscaron desarticular la actividad de los denominados "trapitos", vendedores ambulantes y personas que realizaban pedidos de dinero de forma intimidatoria a los vecinos.

Uno de los despliegues de seguridad ocurrió en la zona de 11 entre 51 y 53. Allí, personal de la Comisaría Primera interceptó a dos jóvenes, de 18 y 26 años. Según el reporte oficial, ambos ofrecían mercadería de manera persistente y exigían dinero a quienes se negaban a realizar una compra. Al ser notificados sobre la infracción a la ordenanza municipal vigente, los implicados reaccionaron con hostilidad. 

Pocas calles después, en 48 entre 14 y 15, otros dos hombres fueron trasladados a la dependencia policial. Un joven y un hombre, de 19 y 45 años, están acusados de desempeñarse como cuidacoches y de presionar a los conductores para que abonaran sumas de dinero por el estacionamiento. Ambos ofrecieron resistencia al momento de ser interceptados por los efectivos.

Además, en la zona de Plaza Paso, se desarrolló otro operativo que concluyó con dos sujetos demorados, que se dedicaban a cuidar coches. En base a la información brindada por los voceros, los sujetos reaccionaron de forma agresiva ante los vecinos y los efectivos en 43 entre 11 y 12. 

La totalidad de las actuaciones y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la UFI N° 1 del Departamento Judicial de La Plata, que llevará adelante las investigaciones correspondientes por infracciones municipales y resistencia a la autoridad.

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