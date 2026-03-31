Reviva la historia en papel: EL DIA ofrece tapas históricas desde 1884

Cifras oficiales | La pobreza bajó en La Plata, pero aún alcanza a casi 300 mil personas
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El diario El Día lanzó una propuesta ideal para coleccionistas y fanáticos de la historia: la posibilidad de adquirir la portada original de cualquier fecha desde 1884 hasta la actualidad, con calidad fotográfica y en tamaño real.
La iniciativa permite volver a momentos inolvidables, como la consagración de la Selección Argentina campeona del mundo, el nombramiento del Papa Francisco, la histórica nevada en La Plata o las jornadas más emblemáticas de clubes como Gimnasia y Estudiantes, entre muchos otros hitos.
Cada reproducción se entrega en formato de 29,7 x 42 centímetros, respetando el diseño original de la tapa elegida, lo que la convierte en una opción ideal para regalar en cumpleaños, aniversarios o fechas especiales.
Los interesados pueden encargar su ejemplar a través de los vendedores del diario, con un valor accesible de 10 mil pesos, y acceder así a una pieza única cargada de valor histórico y emocional.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
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