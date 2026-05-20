Marcha Federal de Salud: estudiantes, trabajadores y sindicatos se organizaron en La Plata y viajaron a CABA

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Organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores sanitarios y agrupaciones políticas de La Plata comenzaron a organizar durante las últimas horas a la movilización para viajar a la Ciudad de Buenos Aires y participar este miércoles de la denominada “Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública”.
La convocatoria principal se realizará desde las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminará en Plaza de Mayo bajo la consigna “La salud no puede esperar”. Desde distintos sectores denuncian un fuerte ajuste sobre hospitales, programas sanitarios, entrega de medicamentos y prestaciones esenciales.
En una entrevista con el móvil de EL DÍA, Agustina Perrotta, Consejera Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas, expresó: "Hoy se va a llevar adelante una nueva Marcha Federal por la salud pública y desde las 11 salimos con el centro de estudiantes Remediar desde la Facultad de Ciencias Médicas. Es insostenible los atropellos que lleva adelante el presidente Javier Milei contra todas las políticas de salud publica, como por ejemplo el programa de salud mental, de medicamentos, Remediar y todos los recortes que están haciendo al PAMI".
En tanto, también explicó: "Vemos la necesidad urgente de movilizarnos y demostrarle que miles de personas necesitan todos estos planes para vivir".
En la capital bonaerense, la movida comenzó a tomar fuerza con convocatorias difundidas por sindicatos, agrupaciones de trabajadores de la salud, residentes, estudiantes y organizaciones sociales que coordinan micros y puntos de encuentro para viajar hacia CABA.
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Entre los sectores que impulsan la protesta aparecen gremios sanitarios, espacios nucleados en el Foro por el Derecho a la Salud y organizaciones sindicales que vienen realizando actividades previas en La Plata, como la carpa sanitaria instalada días atrás en pleno centro platense para denunciar el impacto del ajuste en el sistema público.
Los organizadores sostienen que la situación en hospitales y centros de salud es crítica debido al recorte presupuestario y alertan por la falta de insumos, medicamentos y vacunas. Además, remarcan las dificultades que enfrentan pacientes con tratamientos crónicos y jubilados para acceder a prestaciones médicas.
La movilización tendrá réplicas en distintos puntos del país, aunque el epicentro estará en Buenos Aires. Desde La Plata se espera una importante participación de trabajadores sanitarios, estudiantes de Medicina, residentes y organizaciones gremiales que viajarán durante la mañana para sumarse a la protesta nacional.
La seccional Berisso de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que, en el día de hoy, su Secretario General Juan Jorajuria, junto a dirigentes gremiales, delegados y delegadas del sector, y acompañados por autoridades municipales del área de salud, partieron desde el epicentro de la ciudad para sumarse a la movilización en defensa de la salud pública y en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional de Javier Milei.
Desde ATE Berisso, junto con la mesa de Salud de la ciudad, con la cual vienen trabajando día a día, señalaron que esta participación forma parte de una agenda gremial sostenida en cada CAPS, en el Hospital Mario Larraín, en la Secretaría de Salud y en todos los espacios donde se garantiza el derecho a la atención sanitaria de la comunidad.
En las últimas semanas, la organización llevó adelante recorridas, asambleas y acciones de visibilización que tuvieron su correlato institucional con la presentación y defensa de la salud pública en el Honorable Concejo Deliberante de Berisso. En ese ámbito, ATE expuso la situación crítica que atraviesa el sistema sanitario a partir del desfinanciamiento, la precarización laboral y la falta de recursos, factores que impactan tanto en trabajadores y trabajadoras como en vecinos y vecinas.
Asimismo, desde el sindicato remarcaron que la salud no puede considerarse un gasto, sino una inversión social esencial y un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar.
La movilización de hoy, indicaron, expresa esa misma convicción: la defensa irrestricta de la salud pública, de las condiciones laborales de quienes la sostienen y del acceso de la comunidad a un sistema sanitario digno.
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