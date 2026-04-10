El creador de la plaza Malvinas explicó por qué no habría que enrejarla

Laura Romoli

El concejal alakista Sergio Resa, director del proyecto que en 1993 transformó el hasta entonces edificio del Regimiento de 51 y 19 en la que hoy los platenses conocen como la plaza Malvinas, se refirió a la propuesta de enrejar ese predio y sostuvo que “va en contra de la lógica de diseño urbano que caracteriza a esta ciudad”.

“Las plazas San Martín, Italia y Rocha hoy son más seguras y no lo hicimos a partir de enrejarlas, sino a partir de restaurarlas, mejorar su diseño, iluminarlas y proporcionales una presencia activa del Estado municipal, que son las cámaras de monitoreo y los autos eléctricos de vigilancia permanente”, lanzó ante EL DIA.

Fue luego de que se desatara en el Concejo Deliberante una fuerte polémica por la propuesta del bloque de concejales del PRO de cercar el lugar, frente a los desmanes que motociclistas realizan durante la noche, provocando un importante malestar a los vecinos del barrio.

“No es la solución. Tampoco la de someter esa idea a un concurso”, dijo el exsecretario de Planeamiento municipal. Y defendió: “Nosotros tenemos un gran equipo de diseño urbano, que respeta la herencia del planeamiento de la Ciudad y que realizó y realiza un trabajo extraordinario con el espacio público”. El director del proyecto de la actual plaza Malvinas remarcó: “Luego de que la inauguramos, durante el gobierno de Alak en 1993, la gente la celebró y se la apropió como un espacio estético, de disfrute, cultura y deporte”.

Al respecto, indicó que el municipio de Olavarría propuso a la Municipalidad platense realizar un convenio para poder trasladar las experiencias de la restauración urbana a esa ciudad bonaerense.

“Cerrar la plaza implicaría romper con la lógica del diseño urbano, que está estudiada por nuestros urbanistas, y significaría un trastorno. No es la solución”, dijo.

En el mismo sentido, diferenció esa plaza ubicada en el eje fundacional del proyecto para enrejar el perímetro del Bosque. “Son dos cosas diferentes. En ese caso se trata de un parque de grandes dimensiones, que une tres distritos por estar en el borde con Berisso y Ensenada, y donde, entre otras actividades, contiene dos canchas de fútbol y permite el ingreso de automóviles”, describió. “Considero que para poder sostener su mantenimiento convendría un cerco que se cierre durante la noche”.