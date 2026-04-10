VIDEO. Manejó en contramano en pleno centro de La Plata y de milagro no hubo un grave accidente

Una peligrosa escena se vivió en pleno centro de La Plata, donde un automovilista recorrió al menos una cuadra en contramano en una zona de alto tránsito, generando sorpresa y preocupación entre peatones y otros conductores.

El episodio ocurrió sobre calle 49, entre 7 y 8, justo frente al anexo del Senado bonaerense. Según se puede observar en un video al que tuvo acceso este medio, el vehículo avanzó en sentido contrario durante toda la cuadra, aunque lo hizo a baja velocidad y con las balizas encendidas.

A pesar de esa precaución, la maniobra fue claramente imprudente y representó un riesgo concreto, especialmente en un sector donde el flujo vehicular y peatonal es constante.

Testigos que presenciaron la escena aportaron distintas versiones sobre lo ocurrido. “Lo hizo sabiendo, parecería que quería ingresar en algún lado”, sostuvo uno de ellos. Otros, en cambio, interpretaron que se trató de una confusión: “Se metió en contramano y no supo cómo resolver la macana”, señalaron.

Lo cierto es que, más allá de las hipótesis, el hecho no pasó a mayores casi de milagro, ya que no se registraron choques ni personas heridas.