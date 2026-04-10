La UNLP presentó su informe de gestión 2022-2026: cambios académicos, producción y foco en energía

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La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dio a conocer su informe de gestión correspondiente al período 2022-2026, donde repasó los principales avances en materia académica, científica, productiva y de infraestructura.
Entre los ejes centrales, la casa de estudios destacó la implementación del Sistema de Créditos Académicos (SACAU), una herramienta orientada a modificar los planes de estudio y adaptarlos a nuevas demandas laborales. En ese marco, se aprobaron nueve titulaciones intermedias y cinco nuevas carreras.
En paralelo, la universidad avanzó con el Programa de Rendimiento Académico y Egreso (PRAE), que incluye tutorías, cursadas complementarias y distintas estrategias impulsadas por las facultades para mejorar la permanencia y finalización de estudios.
En el área de posgrado, se consolidó la oferta de diplomaturas, con 23 propuestas activas y más de 330 estudiantes. Según se indicó, estos trayectos apuntan a la formación continua y a la vinculación con el ámbito profesional.
El informe también incluye medidas vinculadas a la investigación, como la creación del Sistema de Categorización de Docentes-Investigadores (SICADI), que establece criterios propios para evaluar la actividad científica.
A su vez, se avanzó en la regulación de Empresas de Base Tecnológica (EBT), con el objetivo de trasladar desarrollos académicos al sector productivo.
En cuanto a la presencia territorial, la UNLP mencionó la creación de una carrera de posgrado en Extensión y la puesta en marcha del Sistema Universitario Regional de Salud (SURES). También destacó el rol del Consejo Social y la apertura de un centro orientado a la economía popular.
Dentro de los proyectos productivos, sobresalen la Planta de Alimentos para la Integración Social (PAIS), que desde 2023 elaboró más de 1,5 millones de raciones, y la Biofábrica Escuela, enfocada en la producción de bioinsumos.
En el plano estudiantil, el informe señala el funcionamiento del comedor universitario —con más de 10 mil servicios diarios—, un sistema de alrededor de 2.000 becas y el albergue que aloja a casi 200 estudiantes.
Por otro lado, uno de los desarrollos más relevantes es la construcción de un parque solar en Magdalena. Según detallaron, el proyecto tendrá capacidad para generar 8,4 MW y abastecer el consumo eléctrico de la universidad.
Finalmente, la UNLP informó la creación de una Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, y destacó su ubicación entre las diez instituciones nacionales mejor evaluadas en transparencia, de acuerdo a la Agencia de Acceso a la Información Pública.
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