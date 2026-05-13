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Una egresada de la UNLP fue reconocida por la Corte Suprema entre los mejores promedios de abogacía del país

Una egresada de la UNLP fue reconocida por la Corte Suprema entre los mejores promedios de abogacía del país
13 de Mayo de 2026 | 17:01

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Una joven abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata fue distinguida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al obtener uno de los mejores promedios de la carrera de abogacía en todo el país.

Se trata de María Delfina Sciutto, quien recibió el “Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación” tras graduarse con un promedio de 9,70, el más alto entre los egresados de Derecho de la UNLP durante la promoción 2024.

La distinción fue entregada en un acto realizado en el Palacio de Justicia y encabezado por el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

El reconocimiento, creado en 1991 mediante una acordada del máximo tribunal, se otorga cada año al estudiante con el promedio más alto de cada facultad de Derecho del país. En esta edición fueron distinguidos 23 graduados y graduadas de universidades públicas y privadas.

Para la convocatoria correspondiente a la promoción 2024, la Corte estableció que sólo podían acceder al premio quienes acreditaran un promedio igual o superior a 9 puntos.

Entre los reconocidos estuvieron egresados de universidades como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de San Andrés y la UNLP, cuya representante quedó entre los mejores desempeños académicos del país con una de las notas más altas del listado.

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