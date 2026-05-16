El revuelo por las agresiones a libertarios en la UNLP llegó a la Legislatura

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Presentarán proyecto de repudio contra la persecución política a universitarios Liberales
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Diputados y senadores provinciales de La Libertad Avanza (LLA) recibieron en la Legislatura bonaerense a un grupo de más de 50 estudiantes universitarios y militantes del espacio, quienes se acercaron para denunciar una sistemática ola de persecución y hechos de violencia física e ideológica sufridos en distintas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Según se indicó, al encuentro asistieron estudiantes de agrupaciones liberales que están presentes en 13 facultades de la UNLP, quienes contaron cómo "las agrupaciones y militantes de izquierda y del kirchnerismo intentan cancelar y amedrentar a quienes piensan distinto. Los legisladores y referentes de la juventud de LLA se comprometieron a dialogar con las autoridades para erradicar la violencia política en los claustros y adelantaron que la semana próxima presentarán un proyecto de repudio por la seguidilla de hechos", detallaron.
“Es importante que sigamos dando la batalla en la Universidad. Les agradezco a todos los estudiantes que hoy se acercaron y que pese a estos hechos siguen defendiendo las ideas de la libertad de nuestro presidente Milei”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados por LLA, Juanes Osaba.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis, destacó el valor de los jóvenes que, a pesar de los intentos de amedrentamiento por parte de grupos violentos de izquierda, mantienen firmes las ideas de la libertad. “Me siento orgulloso de ustedes que ante la adversidad siguen defendiendo sus convicciones”, dijo Curestis.
En el encuentro, además de Osaba y Curestis, estuvieron presentes los diputados Pablo Morillo, Geraldine Calvella, Analía Corvino y Maximiliano Bondarenko; el senador Matías de Urraza; el coordinador de la juventud del espacio, Sebastián Acuña, y la coordinadora nacional de juventud de LLA, Rocío Gómez.
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“La universidad pública tiene que ser un faro de libertad y debate, no un aguantadero de violentos que actúan como dueños de un pensamiento único. Es importante que sigamos trabajando para que en unos años seamos muchos más los que defendamos las ideas de nuestro presidente Milei”, concluyó Acuña.
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