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Denuncian que no depositaron en la SUBE la carga del Boleto Estudiantil Universitario: sentada en Transporte

Denuncian que no depositaron en la SUBE la carga del Boleto Estudiantil Universitario: sentada en Transporte
13 de Abril de 2026 | 12:06

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Estudiantes de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) vienen denunciando que aún no les depositaron en la tarjeta SUBE la carga correspondiente al Boleto Estudiantil Universitario. Se trata de una gran ayuda por el alumnado en medio de la crisis y los sostenidos aumentos que vienen aplicando las línea de micros platenses.

Es por eso que agrupaciones universitarias convocan a una protesta para que aceleren el depósito de los fondos. Una de ellas es "Unite", de la facultad de Psicología, que en sus redes sociales denunció que "desde enero estamos cursando y aún no se acredita el boleto estudiantil".

En ese marco es que convocaron "a todos los estudiantes este martes 14/4 a las 11hs a realizar una SENTADA en el ministerio de transporte de la PBA, ubicado en 10 y 61". En ese sentido expresaron que "en el medio el precio del transporte público aumentó ya reiteradas veces" y que la situación "no da para más". Es por ello que "exigimos la inmediata acreditación del boleto estudiantil".

 

 

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Cómo obtener el boleto universitario

Como se informó, la Universidad Nacional de La Plata habilitó el pasado 9 de marzo el sistema informático que permite a los estudiantes gestionar online la solicitud del Boleto Especial Educativo.El programa, dependiente del ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, es un régimen especial para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a los alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte del estado.

Desde el Rectorado explicaron que a través de este programa se garantiza que los estudiantes universitarios tengan carga en su Tarjeta SUBE.

Para inscribirse los interesados deben seguir 3 pasos:

1- Una vez habilitado el sistema, el estudiante debe ingresar con su usuario y clave al sistema SIU Guaraní https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/

2- Hacer click en la solapa ¨Trámites¨ y luego en ¨Boleto estudiantil¨

3- Solicitar el Boleto Educativo

Entre los requisitos que deben cumplir los estudiantes, se explicita:

Ingresantes 2026:

Los ingresantes deben haber completado su inscripción a la facultad. Es decir, haber entregado el analítico secundario que certifique la culminación de los estudios de nivel secundario.

Estudiantes regulares:

Tener como mínimo aprobadas tres (3) materias durante el año anterior y una (1) materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar.

Otros requisitos son:

Tener una SUBE registrada a su nombre. En caso de no tener, el usuario puede registrarla en www.argentina.gob.ar/sube o a través de la App SUBE.
No tener título universitario/terciario
Vivir en la Provincia de Buenos Aires

 

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