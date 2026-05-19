Rigen cambios en dos ramales de la línea 273 y afecta a vecinos de Gorina

los cambios afectan a los ramales c y f que van a gorina / el dia

Desde hoy los usuarios de la línea 273 deberán adaptarse a cambios en los recorridos de los ramales C y F en Gorina, una modificación que tomó por sorpresa a los vecinos y ya despertó malestar en la Zona Norte platense.

Según se informó desde la empresa, las unidades modificarán su trayecto y tendrán como nuevo punto de finalización la esquina de las calles 489 y 133. Desde allí continuarán por 485, Diagonal 6, 140 bis y calle 501, incorporando nuevas paradas antes de retomar el recorrido habitual.

La medida generó preocupación principalmente entre vecinos de barrios alejados y urbanizaciones de la zona, quienes aseguran que ahora deberán caminar varias cuadras más para acceder al servicio.

Uno de los sectores más afectados sería Colinas del Sol, donde usuarios advirtieron complicaciones para estudiantes, trabajadores y adultos mayores.

Además del recorte en el tramo final, los frentistas reclamaron por la falta de mayores frecuencias y mejores horarios, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. “Hay gente que depende del colectivo para llegar a trabajar o estudiar y ahora tendrá que caminar más de 20 cuadras”, señalaron vecinos de la zona.

El cambio, que comienza a aplicarse hoy, generó incertidumbre entre pasajeros habituales, que aseguran no haber recibido demasiada información sobre las nuevas paradas y modificaciones en el servicio. Algo que afectará su organización diaria para ir a trabajar o estudiar.