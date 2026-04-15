¿Qué pasa con el Boleto Universitario? Denuncian "recortes" y aseguran que la carga en la SUBE "está al caer"

Siguen las quejas en La Plata por el Boleto Estudiantil Universitario ya que los alumnos aún no recibieron la carga en la SUBE correspondiente al 2026. Además denunciaron que ayer les informaron que habrá un recorte en la cantidad de pasajes que reciben.

En ese contexto EL DIA consultó a fuentes del Ministerio de Transporte de la Provincia sobre el cuadro de situación y explicaron que "el expediente está recorriendo las cuestiones administrativas". Cuando se preguntó si hay fecha de depósito de los montos correspondientes a la ayuda que brinda el Gobierno para los alumnos del sistema universitario respondieron que "está al caer".

Por su parte, agrupaciones estudiantiles continúan con el reclamo. A "Unite", de la Facultad de Psicología, se le sumó en las últimas horas Franja Morada de la Facultad de Ciencias Exactas, que se preguntó: "¿Qué pasa con el Boleto Universitario?". Aseguran que "el boleto estudiantil en La Plata hoy no está funcionando como debería. Demoras, problemas en la inscripción, bajas sin explicación y falta de información clara son parte de una realidad que afecta a miles de estudiantes que necesitan este derecho para poder estudiar".

Luego insistieron en que "no puede ser que quienes cumplen con todos los requisitos igual tengan trabas para acceder o sostener el beneficio. El boleto no es un privilegio: es una herramienta fundamental para garantizar la permanencia en la universidad". Además agregaron: "Si estás teniendo problemas con tu boleto, estamos juntando casos para visibilizar la situación y exigir soluciones concretas".

Como informó EL DIA, desde "Unite", de la facultad de Psicología, en sus redes sociales se denunció que "desde enero estamos cursando y aún no se acredita el boleto estudiantil". En ese marco es que convocaron ayer a una sentada en el Ministerio de Transporte, ubicado en 10 y 61. Sobre la movida hoy contaron que "las autoridades nos pidieron una reunión y nos informaron que se va a acreditar recién la semana que viene por problemas administrativos. Pero el hecho más grave, es que nos informaron de un recorte en la cantidad de viajes que componen el total, que va a pasar de ser de 45 viajes a 30 viajes".

Además, en sus redes sociales, plantearon que "es necesario y urgente organizarnos en cada lugar para rechazar este ajuste y reclamarle al gobierno provincial la acreditación del total de viajes. Que no nos hagan pagar a los estudiantes el ajuste de Milei. Es un error pensar que no hay que reclamarle a Kicillof cuando recortan nuestro derecho al boleto estudiantil. El gobernador de la Provincia debe dar una respuesta concreta y favorable para lxs cientos de miles de estudiantes que usamos el boleto en la Provincia de Buenos Aires. Recortar el boleto, además de un acto de ajuste, es debilitar la oposición contra el gobierno nacional. No es por ahí".

Cómo obtener el boleto universitario

Como se informó, la Universidad Nacional de La Plata habilitó el pasado 9 de marzo el sistema informático que permite a los estudiantes gestionar online la solicitud del Boleto Especial Educativo.El programa, dependiente del ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, es un régimen especial para los usuarios del sistema de transporte provincial ferroviario, fluvial y de colectivo de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinados a los alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte del estado.

Desde el Rectorado explicaron que a través de este programa se garantiza que los estudiantes universitarios tengan carga en su Tarjeta SUBE.

Para inscribirse los interesados deben seguir 3 pasos:

1- Una vez habilitado el sistema, el estudiante debe ingresar con su usuario y clave al sistema SIU Guaraní https://autogestion.guarani.unlp.edu.ar/

2- Hacer click en la solapa ¨Trámites¨ y luego en ¨Boleto estudiantil¨

3- Solicitar el Boleto Educativo

Entre los requisitos que deben cumplir los estudiantes, se explicita:

Ingresantes 2026:

Los ingresantes deben haber completado su inscripción a la facultad. Es decir, haber entregado el analítico secundario que certifique la culminación de los estudios de nivel secundario.

Estudiantes regulares:

Tener como mínimo aprobadas tres (3) materias durante el año anterior y una (1) materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar.

Otros requisitos son:

Tener una SUBE registrada a su nombre. En caso de no tener, el usuario puede registrarla en www.argentina.gob.ar/sube o a través de la App SUBE.

No tener título universitario/terciario

Vivir en la Provincia de Buenos Aires