Se acerca una ciclogénesis al AMBA: cómo afectará a La Plata

Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final
Gimnasia, que jugó de mayor a menor, venció a Sarmiento 2 a 1 gracias a un golazo de Franco Torres cerca del final
La Plata Reporta: ya son más de 1.200 los reclamos vecinales: calles e iluminación encabezan las quejas
Qué se sabe del caso de la beba muerta en la facultad de Arquitectura de la UNLP tras la detención de la madre
Así será el operativo de seguridad para el choque copero entre Estudiantes y Cusco FC en UNO
VIDEO. Se incendió un camión en la Autopista Buenos Aires - La Plata
Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona: uno por uno, quienes son los acusados
Concesión extendida en La Plata: el TALP seguirá operando hasta el 2033
Peligro en Plaza Paso por un poste que cayó sobre un menor: “Podría haber sido una tragedia”
Las prestamistas de Adorni declararon que les debe 70 mil dólares más los intereses
¡Bombazo! Denunciaron a Katty Perry por agresión sexual: qué dijo la cantante
Luis Brandoni tuvo que ser internado tras una caída en su casa: cuál es su estado de salud
VIDEO. Tenso momento en el Hospital de Niños por una denuncia de "mala atención" y "personal dormido" : "Lloraba de dolor"
Sigue el caos de los micros en La Plata, con paradas llenas y unidades que no frenan: cómo continúa el conflicto
VIDEO. Inseguridad total en el centro de City Bell: seguidilla de robos y destrozos de vidrieras en comercios
Tres docentes platenses crearon una web que ahorra horas de trabajo en el aula
Denuncian que no depositaron en la SUBE la carga del Boleto Estudiantil Universitario: sentada en Transporte
Se confirmó la lesión de 'Cuti' Romero a dos meses del Mundial: qué dice el parte médico
¿No leíste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Sofía Martínez dio a conocer el mensaje textual que le mandó Antonela Roccuzzo, la verdad sobre la tensión por Lionel Messi
El platense Tomy Etcheverry debutó con victoria en el ATP 500 de Barcelona
El fútbol llora la muerte del reconocido periodista deportivo Julio Ricardo
Yacoub Real Estate & Developers inauguró Torre Meydan en La Plata y afianzó su expansión con una nueva apuesta de alto perfil
Massot se alinea con Kicillof para competir contra Milei por la Presidencia en 2027
Comenzó el bloqueo de EEUU del estrecho de Ormuz y Trump amenaza con eliminar cualquier barco iraní que se acerque
Con rubros cada vez más golpeados, el comercio local sigue sin repuntar: los sectores más afectados
La búsqueda de la reactivación peronista desde distintas líneas
En un país federal, el plan económico tiene tantos conductores como provincias
Golpe comando en una desarrolladora inmobiliaria de La Plata
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras una breve tregua de buen tiempo, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a tornarse crítico debido al avance de una ciclogénesis y podría afectar a La Plata. Este fenómeno, caracterizado por la formación de un sistema de bajas presiones, promete traer lluvias generalizadas y persistentes que marcarán el ritmo de la semana. Según los especialistas de Meteored, aunque no se esperan tormentas eléctricas de extrema gravedad, el volumen de agua acumulada podría ser muy significativo.
El proceso de inestabilidad comenzará a profundizarse durante el martes, cuando el centro de baja presión entre en su etapa de madurez en el norte del país. Para la zona del estuario del Río de la Plata, se prevé que el desmejoramiento sea gradual, con un incremento de la nubosidad y un ambiente que se volverá inestable hacia el final de la jornada. Los modelos meteorológicos indican que este será solo el preámbulo de un evento climático de mayor envergadura.
El miércoles se perfila como el día de mayor impacto, con el desplazamiento del ciclón extratropical hacia el Uruguay. Se esperan precipitaciones constantes a lo largo de toda la jornada, con intensidades que, por momentos, podrían ser localmente fuertes. Los pronósticos sugieren que, en apenas 24 horas, podrían caer más de 50 mm de agua, una cifra considerable que enciende las alarmas por potenciales anegamientos en zonas bajas del conurbano.
Además del agua, el viento será un factor determinante en la región. La proximidad del centro de baja presión generará vientos regulares a fuertes provenientes del sudeste, rotando luego hacia el este. Se estima que las ráfagas podrían alcanzar picos de 50 km/h, lo que sumado a la persistencia de las lluvias hasta el jueves, complicará la situación en la vía pública y podría generar complicaciones en el escurrimiento natural de las cuencas.
En la capital bonaerense, el tiempo comenzará a desmejorar de forma marcada hacia la noche del martes, con la llegada de las primeras lluvias aisladas y chaparrones. Antes de las precipitaciones, se espera una jornada de nubosidad en aumento con una temperatura máxima que rondará los 23°C. Sin embargo, la mayor preocupación para los platenses radica en la persistencia del fenómeno durante el miércoles y jueves, con ráfagas del sudeste que suelen dificultar el drenaje hacia el río y aumentan el riesgo de inundaciones locales. Se recomienda a la población mantenerse atenta a los alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ante un evento que promete un fuerte impacto hídrico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí